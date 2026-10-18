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Ayazağa’da sel sonrası yeniden inşa: stadyum ve dere yataklarında temizlik ve yıkım çalışmaları

Ayazağa'da selin ardından stadyum ve yollar balçıktan temizleniyor; dere yatağındaki riskli yapılar iş makineleriyle yıkılıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayazağa’da sel sonrası yeniden inşa: stadyum ve dere yataklarında temizlik ve yıkım çalışmaları

Ayazağa'da temizlik ve yıkım çalışmaları:

Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede kapsamlı temizlik ve yıkım çalışmaları başlatıldı. Ekipler, sokaklarda ve kamusal alanlarda biriken çamur ile balçığın uzaklaştırılması için yoğun mesai harcıyor.

Özellikle stadyum ve çevresinde biriken balçığın temizlenmesi için saha ekipleri görevlendirildi; aynı zamanda sel taşkını riski oluşturan dere yatağında bulunan yapılar için yıkım işlemlerine iş makineleriyle devam ediliyor.

Çalışma yöntemi ve görüntüler:

Çalışmalar karadan yürütülen iş makineleri ve temizlik ekiplerinin yanı sıra dronla da havadan kayıt altına alınıyor. Görüntülerde; iş makineleri ile yapıları yıkma, stadyum içindeki balçığın temizlenmesi ve çevrede yürütülen koordineli çalışmalar yer aldı.

Yetkililer, dere yatağında risk oluşturan yapıların kaldırılmasının ıslah çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtiyor; mahalle içi ulaşımın normale döndürülmesi ve taşkın riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Mahalle sakinlerinin görüşleri:

Bölgedeki çalışmaları takip eden mahalle sakini Mustafa Çakmak, bölgeye ilişkin duygularını şöyle aktardı: "Ayazağa’da doğduk, büyüdük. Bu şekliyle iyi olmadı Ayazağımız için ama hayırlısı. İnşaat çalışmaları devam ediyor, ıslah çalışmaları devam. Çalışmalardan dolayı memnunuz ama süreç nereye devam eder, nasıl olur onu bilemeyiz. Normal hayata dönüyoruz"

Çakmak, selde bazı yapıların yıkıldığını vurgularken endişelerini de dile getirdi: "Gördüğünüz gibi şöyle etrafı da gösterebilirseniz. İşte bizim manevi değerlerimizden Kur’an kursumuz, futbol sahamız falan yıkıldı. Yerler neresi olacak bilemiyoruz yani, bekliyoruz"

Yetkililer ve mahalle sakinleri, hem kısa vadede temizliğin tamamlanmasını hem de uzun vadede ıslah ve güvenlik önlemlerinin netleşmesini bekliyor. Çalışmaların ilerleyişi, bölge halkının normal hayata dönüşüne doğrudan etki edecek.

Ayazağa’da selin izleri siliniyor: Stadyum ve çevresinde yıkım ve temizlik çalışmaları...

Ayazağa’da selin izleri siliniyor: Stadyum ve çevresinde yıkım ve temizlik çalışmaları sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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