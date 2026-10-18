Vişneli cevizle buluşan Elazığ lezzeti üretime geçti

Elazığ'da daha önce badem şekerinden esinlenilerek üretilen cevizli şekerin beğeni toplamasının ardından, aynı atölyede şimdi de vişneli ceviz üretimine başlandı. Yeni tat, kısa sürede vatandaşların ilgisini çekti ve işletme üretimi büyütme kararı aldı.

ürün nasıl ortaya çıktı:

İşletmeciliğini yapan Ece Çerez ve Şekerleme sahibi İhsan Çakmak, vişneli badem şekerinden yola çıkarak ceviz ile vişneyi bir araya getirdiklerini, ilk etapta az miktarda deney amaçlı ürettiklerini anlattı. Yerli vişne, yerli ceviz, yerli pancar şekeri ve karaçalı suyu kullanılarak hazırlanan karışımın, tatlı-ekşi dengesini öne çıkaracak şekilde formüle edildiği belirtildi.

satış ve hedefler:

Denemeler sonrasında halktan gelen olumlu tepkiler üzerine üretim seri hale getirildi. Şu anda vişneli ceviz sadece işletmenin şubelerinde satışa sunuluyor; ilerleyen dönemde Türkiye geneline gönderilmesi hedefleniyor.

İhsan Çakmak üretim sürecini ve gelen tepkileri şöyle özetledi: Vişneli badem şekerinden sonra cevizli şekerin de üretimi yapıldı. Elazığ’ın tescilli ürünü olan yerli vişnesi, yerli ceviz, yerli pancar şekeri ve karaçalı suyuyla yaptığımız doğal lezzet müşterilerimizin ve halkımızın büyük beğenisini topladı. Elazığ’da ceviz şekerini yaptıktan sonra ilk defa da vişneli ceviz şekerini ürettik. Ar-Ge çalışmalarından sonra böyle bir ürün ortaya çıkardık. Halkımız tarafından bayağı beğenildi. İlk başta kendi ekip arkadaşlarımız arasında deneme amacıyla yaptık, aklımıza yatınca çok da beğenince müşterilerimize ikramda bulunduk. Beğenilince satışa sunduk. Vatandaşların vişneye olan talebinden dolayı vişneli cevize de bayağı bir güzel tepki aldık. Vişneli cevizde vişnenin tadını öne çıkaran tatlı ve ekşinin dengeli bir lezzet haline gelmesini önemsedik. Şu anda sadece kendi şubelerimizde satışı var. En kısa sürede tüm Türkiye’ye göndermeyi hedefliyoruz.

Elazığ'da cevizli şekerin ardından vişnelisi yapıldı