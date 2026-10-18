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Amasra'da fırtına kayalıkları 14 metrelik dev dalgalarla dövdü

Amasra'da sabah başlayan şiddetli fırtına denizde 7 metreyi aşan dalgalar oluşturdu; kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği 14 metreye ulaştı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Amasra'da fırtına kayalıkları 14 metrelik dev dalgalarla dövdü

Amasra kıyılarını vuran dev dalgalar

Bartın'ın Amasra ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına denizde büyük dalgalar oluşturdu. Zaman zaman 7 metreyi aşan dalgalar gözlenirken, kayalıklara çarpan dalgaların yüksekliği 14 metreye kadar çıktı.

Dalgaların şiddeti sahil düzenini bozdu; özellikle kayalık şeritlerde suyun taşması ve güçlü sıçramalar görüldü. Sahile yakın bölgelerde güvenlik ve ulaşım açısından risk oluşturan bu görüntüler, vatandaşların bölgeden uzak durmasına neden oldu.

güvenlik önlemleri ve etkileri:

Polis ekipleri sahil kenarına emniyet şeridi çekerek vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi. Dalgaların taşması sonucu Küçük Liman'daki otopark alanı suyla dolarken, fırtına nedeniyle devrilme ihtimali olan ağaçlar nedeniyle sürücüler ağaç yakınlarına araç park etmemeleri konusunda uyarıldı.

balıkçılar limana sığındı:

Karadeniz'deki balıkçı tekneleri, artan dalga yüksekliği ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle Amasra Limanı'na sığındı. Limana çekilen tekneler liman çevresinde bekleyişe geçti ve kıyı güvenliğinin sağlanması için önlemler alındı.

Yaşanan olaylar, sahil şeridinde olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösterdi; yetkililer ve emniyet birimleri, vatandaşların uyarılara uymasını istedi.

BARTIN&#039;IN AMASRA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE SABAH SAATLERİNDE 10 METREYİ BULAN DALGA...

BARTIN'IN AMASRA İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE SABAH SAATLERİNDE 10 METREYİ BULAN DALGA BOYU 14 METREYE YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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