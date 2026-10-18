Bölgesel sorumluluk ve eğitim: Türkiye'nin umut rolü

Malatya Valisi Seddar Yavuz, TOBB Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İmam Hatip okullarının İslam dünyası için örnek teşkil edebilecek bir model sunduğunu belirtti. Yavuz, Türkiye'nin sadece kendi sınırları içinde değil, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgeler için de bir umut unsuru olduğunu ifade etti.

İmam Hatip modelinin bileşenleri:

Vali Yavuz, İmam Hatip okullarının eğitim yaklaşımını, pozitif bilimlerle İslami ilimleri bir araya getirmesi açısından değerlendirdi. Bu sentezin öğrencilerin hem modern bilimsel beceriler kazanmasına hem de dini ve kültürel değerlerle köprü kurmasına olanak sağladığını vurguladı.

Eğitimde yerel iş birliği ve veli desteği:

Toplantıda söz alan İl Millî Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise okul aile birlikleri ve veli desteğinin eğitimde başarı için belirleyici olduğunu söyledi. Bakır, ailelerin ve yerel paydaşların aktif katılımının okul başarısını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Yavuz konuşmasında ayrıca, ülkenin bölgesel sorumluluklarına da değinerek Türkiye'nin bu rolünü sürdürebilmesi için her alanda güçlü ve kararlı olması gerektiğini belirtti. Toplantı, eğitim kurumları ile aileler arasında iletişimi ve ortak sorumluluğu güçlendirmeye yönelik mesajlarla sona erdi.

VALİ YAVUZ: TÜRKİYE, BALKANLAR, ORTA DOĞU VE AFRİKA’NIN UMUDUDUR