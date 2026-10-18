Dron görüntüleriyle Gebze'deki selde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde gece saat 23.00 sıralarında araçta bulunan 3 arkadaş, aniden gelen sel sularına kapılarak dereye düştü. Olay yerinde, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan bir kişi kurtulurken, diğer iki kişinin araçtan ayrıldığı ancak selde sürüklendiği kurtulan arkadaşının ifadeleriyle bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması:

Kaybın ardından Kocaeli ve Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, dere yatağını ve çevresini detaylı biçimde tarıyor; aramalar Ömerli Barajı'na kadar uzanan su hattı boyunca sürdürülüyor.

Havadan görüntü ve son durum:

Göçbeyli Köyü çevresindeki arama çalışmaları, dronlarla havadan kayıt altına alındı. Görüntülerde ekiplerin dere boyunda yoğun tarama yaptığı, araç ve su hattı boyunca izlerin takip edildiği görülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken ekipler, bölgede güvenlik önlemlerini artırmış durumda ve çalışmaların kapsamı ihtiyaca göre genişletilebiliyor.

Yetkililer, vatandaşları sel riski altındaki bölgelerden uzak durma konusunda uyarıyor ve kayıp iki kişiyi bulmak için arama faaliyetlerinin öncelikli olarak sürdürüldüğünü bildiriyor.

KOCAELİ'DE SELE KAPILAN 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ