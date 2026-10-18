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Alanya oto yıkamacısındaki kavga can kaybını üçe çıkardı

Alanya'da 10 Ekim'de bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada yaralananlardan biri daha yaşamını yitirdi; olayda ölü sayısı 3'e yükseldi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya oto yıkamacısındaki kavga can kaybını üçe çıkardı

Alanya'da oto yıkamacıdaki silahlı kavgada ölü sayısı arttı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 Ekim akşamı bir oto yıkama dükkanında meydana gelen silahlı çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısı üçe çıktı. Olayda yaralananlardan biri daha hastanede hayatını kaybetti, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olayın seyri:

Olay, 10 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında başladı. İş yerinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş edildiği bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve tedavi süreci:

Silahlı çatışmada yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve Halil Topal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Önce hastanede müdahalelere rağmen Ahmet Çatar hayatını kaybetti; daha sonra ağır yaralı olarak tedavi gören Adem Tüysüzoğlu yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olan Halil Topal ise hastanede sekiz günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti ve böylece olaydaki can kaybı 3 oldu.

soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ünal A. isimli şüpheli, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmasını sürdürüyor; adli süreç ve soruşturma kapsamında daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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