Muhtarlarla el ele: Şehitkamil'de ortak hizmet vurgusu

başkanın mesajı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurguladı ve tüm muhtarların gününü kutladı.

Yılmaz, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyen kişiler olduğunu belirterek, çözüm süreçlerinde onların üstlendiği sorumluluğun altını çizdi.

mahallelerle iletişim ve eşit hizmet hedefi:

Başkan Yılmaz, Şehitkamil’in gelişmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesi için muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Yılmaz, ilçenin her mahallesine eşit hizmet götürmek amacıyla ortak akıl ve istişareye önem verdiklerini ifade etti.

Muhtarların, mahallelerde yaşanan sorunların tespit edilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasında köprü görevi üstlendiğini belirten Yılmaz, "Bizim anlayışımızda belediyecilik sadece hizmet üretmek değil; vatandaşımızı dinlemek, sorunlarını anlamak ve çözüm için adım atmaktır. Bu noktada muhtarlarımız bizim en önemli yol arkadaşlarımızdır" dedi.

sahadan destek: bilgisayar desteği ve iş birliği:

Yılmaz, muhtarlarla aynı hedef doğrultusunda çalıştıklarını ve Şehitkamil için birlikte emek verdiklerini kaydetti. Bu kapsamda 119 muhtar için bilgisayar desteği sağlandığını belirterek, teknolojik destekle muhtarların hizmet kapasitesinin güçlendirilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Başkan ayrıca, muhtarların mahalle sakinleriyle kurdukları yakın iletişim sayesinde yerel yönetim çalışmalarına önemli katkı sunduğunu ifade etti ve fedakârca görev yapan tüm muhtarlara teşekkür etti.

Mesajında muhtarlığın "gönül işi" olduğuna dikkat çeken Yılmaz, başta Şehitkamil’de görev yapan muhtarlar olmak üzere ülke genelindeki tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak kendilerine, ailelerine ve mahalle sakinlerine sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

YILMAZ’DAN 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ MESAJI