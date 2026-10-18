yağmurun ardından bursa'da toprak kaydı, taşlar yola savruldu

toprak kaymasının yaşandığı bölge ve ilk müdahale:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesinde, iki gündür aralıksız yağan yağmurun ardından bir evin önündeki toprak zeminde kayma meydana geldi. Olayda toprakla birlikte kopan taşlar yola savrularak trafik akışını etkiledi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis hattı üzerinden ihbar yapıldı ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı.

ev sahibi ve yetkililerin talepleri:

Kaymanın yaşandığı evin sahibi Sedat D., belediye ekiplerinden yardım talep etti. Vatandaşın bildirimine göre zemindeki kayma nedeniyle taşlar yol üzerinde yoğunlaşırken, ekiplerin çalışmaları bekleniyor.

zarar ve can güvenliği değerlendirmesi:

Kamera görüntülerine yansıyan anlarda taşların yolu kapattığı görüldü ancak olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmedi. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için zemin ve eğim açısından inceleme yapılacağını belirtti.

Olay, yoğun yağışların yerleşim yerleri üzerindeki etkilerini bir kez daha hatırlatırken, yetkililer risk taşıyan bölgelerde vatandaşların dikkatli olması ve gerekli bildirimleri yapması gerektiğini vurguladı.

BURSA'DA 2 GÜNDÜR ARALIKSIZ YAĞAN YAĞMUR SONRASI, BİR EVİN ÖNÜNDEKİ TOPRAK ZEMİNDE KAYMA MEYDANA GELDİ.