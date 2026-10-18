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Levent'te düzenlenen törenle Ayazağa selinin kaybı Turgut Dursun defnedildi

Levent'te öğle namazı sonrası Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız katıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Levent'te düzenlenen törenle Ayazağa selinin kaybı Turgut Dursun defnedildi

Levent'te düzenlenen törenle Ayazağa selinin kaybı Turgut Dursun defnedildi

Sarıyer Ayazağa'da etkili olan şiddetli yağışın ardından kaybolan ve dere yakınında cansız bedeni bulunan Turgut Dursun için Levent'te bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde yapıldı.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Dursun'un yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındı ve merhum için dualar edildi. Cenaze, tören sonrası toprağa verilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Ailenin yaşadıkları ve arama süreci:

Dursun'un oğlu Yılmaz Dursun, olayla ilgili yaptığı açıklamada süreci şöyle anlattı: "Çarşamba günü sel felaketinde kaybettik. Önce araba su alıyor. Arabadan iniyor kendisi, ikinci sel gelince önce kendisi ve arkadaşı kayboluyor. Perşembe günü sabah arabasını bulduk. Cuma günü de kendisini bulduk."

Tören ve defin işlemleri sırasında yetkililer ile aile arasında taziyeler paylaşıldı. Olay, Sarıyer Ayazağa'da gerçekleşen sel felaketinin ardından yürütülen arama-kurtarma ve inceleme çalışmalarının bir sonucu olarak kayda geçti.

Ayazağa’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Turgut Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Ayazağa’daki sel felaketinde hayatını kaybeden Turgut Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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