Amasra'da kıyıdaki karavanlar kaya düşmesiyle tehlikeyi atlattı

olay ve müdahale:

Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde kayalıkların bir bölümü koparak yol üzerine düştü. Olay anında yolda araç veya yaya bulunmaması, olası bir can kaybını önledi. İlk kayıtlara göre bölgede 13 karavan bulunduğu bildirildi.

Amasra Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek güvenlik çalışması başlattı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle, alanın risk teşkil eden kısmına yakın bulunan karavanlardan 10 karavan kontrollü şekilde güvenli bölgeye çıkarıldı.

bölgede alınan güvenlik önlemleri:

Göçüğün meydana geldiği hattın her iki tarafına bariyerler konuldu ve yaya ile araç geçişine kapatma uygulandı. Yetkililer, alanda inceleme ve sabitleme çalışmaları yapılana kadar bölgeye girişleri yasakladı. Ekiplerin çalışması sırasında kontrollü tahliyeler öncelikli olarak sürdürüldü.

gözlemler ve risk değerlendirmesi:

Yol üzerine düşen kaya parçalarının araç büyüklüğünde olması, olayın potansiyel şiddetini göstermesi açısından önem taşıyor. Yetkililer, kayanın düştüğü alanın üst kısmında benzer risklerin devam edip etmeyeceğine dair jeoteknik değerlendirme yapılacağını belirtti. Bölgeye yönelik uyarı ve güvenlik düzenlemelerinin devam ettiği kaydedildi.

Amasra'da büyük kaya parçaları karavanların bulunduğu alana düştü