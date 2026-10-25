Karabük'te kavşak kazası: iki sürücü tedavi altına alındı

Karabük'te 136. Cadde ile 125. Sokak kavşağında iki otomobil çarpıştı. Olay, 136. Cadde üzerinden Kanyon Köprü istikametine seyreden Mustafa C. (40) yönetimindeki 78 ABH 422 plakalı otomobil ile 125. Sokak üzerinden aynı istikamete ilerleyen İpek A. (42) idaresindeki 78 AR 325 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza yerinde ilk müdahale:

Çarpışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücülerine yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumu ve yönlendirildikleri hastaneler:

Yaralılardan biri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, her iki sürücünün de ilk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik incelemesi başlatıldı.

KARABÜK’TE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.