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Gölgeli kavşağında çarpışma 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Gölgeli (Bavdul) köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı; yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölgeli kavşağında çarpışma 8 kişi yaralandı

Gölgeli kavşağında çarpışma 8 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Olay, Gölgeli (Bavdul) köyü kavşağında meydana geldi ve kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi.

Kaza yeri ve araçlar

Edinilen bilgiye göre çarpışmaya, Serhat Y. (47) yönetimindeki 02 ER 200 plakalı otomobil ile Bekir Ç. (44) yönetimindeki 35 AYB 658 plakalı otomobil karıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu her iki araçta da hasar oluştu.

Müdahale, yaralılar ve soruşturma

Kazada toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye alındı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, olay yerinde delil çalışması ve tanık ifadelerinin alınmasının devam ettiğini, kazanın kesin nedeninin soruşturma sonrası netleşeceğini bildirdi.

ADIYAMAN’IN KÂHTA İLÇESİNDE 2 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 8 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’IN KÂHTA İLÇESİNDE 2 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 8 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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