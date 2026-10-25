Kuşçulu Mahallesi'nde cezaevi yolunda çarpışma: 5 yaralı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Kaza, Kuşçulu Mahallesi Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı yanı cezaevi yolu üzerinde meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlkyapılan tespitlere göre; Yiğithan A. idaresindeki 25 AAD 136 plakalı otomobil ile Azmi M. yönetimindeki 55 E 0539 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Çarpışmada sürücüler ile Fatma M., Kemalcan Y. ve Miraç T. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralıların sağlık durumları ile ilgili hastanelerde tetkik ve tedavileri sürüyor.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; kazanın nedeni ve oluş şekli teknik ve görgü tespitiyle belirlenecek.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.