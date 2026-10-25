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Bursaspor'un skoruyla liderlik dönüşü

Trendyol 1. Lig 12. haftasında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi; Mustafa Er hücum gücünü ve oyuncularını övdü.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursaspor'un skoruyla liderlik dönüşü

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü karşısında 4-2’lik bir galibiyet elde ederek ligde liderliğe yükseldi. Maç boyunca inisiyatifi elinde tutan yeşil-beyazlı ekip, özellikle hücumda etkili bir performans sergiledi ve rakip kalede sürekli baskı kurdu.

mustafa er'in değerlendirmesi:

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Mustafa Er, takımının sahadaki duruşunu ve mücadeleyi şu sözlerle özetledi: "Zor bir deplasmandan, iyi bir oyunda farklı bir şey de kazanarak döndük. Çok mutluyuz. Kazanmamız gerekiyordu." Er, oynayan oynamayan tüm oyuncularını tebrik ederek maçın genelinde 90 dakika boyunca oyuna hükmedildiğini düşündüğünü belirtti.

oyun analizi ve hedefler:

Mustafa Er, maç içinde yaşanan pozisyonlara ve takımın gol üretimine de değindi. İlk yarıda birkaç net fırsatın olduğuna, iki topun direkten döndüğüne ve 50. dakikaya kadar iki net pozisyonun kaçırıldığına dikkat çekti. Hücumdaki verimlilik konusunda hedefin, "2 gol ortalamasının üzerine yüzde 100 çıkmak" olduğunu vurguladı; son üç maçta yakalanan üç gol ortalamasının olumlu olsa da halen yeterli bulunmadığını söyledi.

Savunma tarafında ise Er, sezon genelinde rakiplere verilen gol sayısına ilişkin değerlendirme yaptı: "Zaten 12 maçta 11 gol yedik, şu an o anlamda bir problemimiz yok. Basit iki gol yedik ama ofansif gücümüz çok kuvvetliydi." Teknik adam, gelecek hedefi olarak yenen gol sayısını maç başına bir veya daha az seviyesinde tutmayı işaret etti ve oyuncularını tebrik ederek sözlerini tamamladı.

MUSTAFA ER

MUSTAFA ER

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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