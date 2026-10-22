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Amasya sabah sisin örtüsüyle kartpostallık manzara sundu

Sabah saatlerinde Amasya'yı örten yoğun sis, Yeşilırmak kıyısındaki Yalıboyu Evleri ve Harşena Kalesi çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Amasya sabah sisin örtüsüyle kartpostallık manzara sundu

sis sabah başladı ve yoğunlaştı:

Amasya sabah saatlerinde yoğun bir sis tabakasının altına girdi. Kentin üzerini kaplayan bu örtü, kısa süre içinde etkisini artırarak geniş alanlarda etkileyici görüntüler oluşturdu.

tarihi yalıboyunda kartpostallık görüntüler:

Tarihi şehirde, Yeşilırmak nehri kıyısındaki Yalıboyu Evleri ile Harşena Kalesi çevresi sisin yarattığı kontrastla adeta kartpostallık karelere dönüştü. Evlerin sıralı cepheleri ve kalenin silueti sis içinde farklı bir atmosfer kazandı.

Yüksek kesimlerde etkili olan sis bulutunu görüntüleyen Cemal Kaya, "Amasya sislerin altında kaldı. Manzara çok güzeldi" diye konuştu.

Görüntüler, kentin doğal ve tarihi dokusunun sisle birleştiği anları yansıtarak izleyenlere sessiz ve etkileyici bir görsel şölen sundu.

AMASYA’DA ŞEHRİN ÜZERİNİ KAPLAYAN SİS DENİZİ, ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU. SABAH SAATLERİNDE...

AMASYA’DA ŞEHRİN ÜZERİNİ KAPLAYAN SİS DENİZİ, ETKİLEYİCİ GÖRÜNTÜ OLUŞTURDU. SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SİS, BİR SÜRE SONRA ETKİSİNİ ARTIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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