Kanyonun içinde saklı cennet: Siğlen Şelalesi doğaseverleri çağırıyor

Siğlen şelalesi kanyonun içinde saklı bir rota

Giresun’un Piraziz ilçesi Şerefli köyünde yer alan Siğlen Şelalesi, kanyonun derinliğinde oluşturduğu doğal göletlerle dikkat çekiyor. Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şelale, bölgenin el değmemiş yapısını koruyan nadir noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Doğal yapı ve ulaşım:

Dere yatağının şekillendirdiği kanyon içinde sıralanan göletler, drone çekimleriyle geniş açılardan görüntülenince bölgenin kompozisyonu ortaya çıkıyor. Şelaleye, Şerefli köyü ana yoluna yaklaşık 200 metre mesafeden, dere yatağı içinden yürüyerek ulaşılabiliyor; bu da bölgeyi doğayla iç içe bir keşif rotası haline getiriyor.

Turizm potansiyeli ve korunma:

Siğlen Şelalesi, Giresun’un sahil turizminin ötesinde kalan iç kesimlerinde keşfedilmeyi bekleyen doğa varlıklarından birini temsil ediyor. Bölgenin doğal göletleri ve el değmemiş dokusu, doğaseverler ve yürüyüş meraklıları için alternatif bir rota sunuyor.

Yerel tanıtım çalışmaları ve sürdürülebilir yaklaşımlarla bölgenin korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Planlı adımlar atılması halinde Siğlen Şelalesi, Giresun’un doğa turizmi rotalarına dahil edilebilecek önemli duraklardan biri olabilir; tanıtımda doğanın bütünlüğünün korunması öncelik olmalı.

GİRESUN’UN PİRAZİZ İLÇESİNE BAĞLI ŞEREFLİ KÖYÜNDE BULUNAN SİĞLEN ŞELALESİ, İNSAN ELİ DEĞMEMİŞ DOĞAL GÜZELLİĞİ, DERE YATAĞI BOYUNCA UZANAN KANYON YAPISI VE OLUŞTURDUĞU DOĞAL GÖLETLERLE KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR.