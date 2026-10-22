Yaralı ceylanı kurtaran sürücünün hızlı müdahalesi

Yolda bulunan yaralı ceylana vatandaş el uzattı

Bolu-Mudurnu yolu Akkayalar mevkisinde seyir halindeyken yol kenarında hareketsiz bir ceylan gören Özcan Elmacı, aracından inerek durumu kontrol etti. Elmacı, ceylanın bir aracın çarpması sonucu yaralanmış olabileceğini değerlendirerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Müdahale ve taşınma:

Vatandaşların desteğiyle ceylan dikkatli şekilde aracına alınan Elmacı, hayvanın durumunun korunması ve gerekli bakımın yapılması amacıyla Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ceylan güvenli bir şekilde bekletildi ve yetkililere teslim edildi.

Toplumsal duyarlılık ve korunma çağrısı:

Olay, bölgedeki vatandaşların koordineli hareketi ve bireysel duyarlılığın önemini gösterdi. Yetkililere teslim edilen ceylanın bakımının yapılacağı ve koruma altına alınacağı bildirildi. Bu tür vakalar, sürücülerin dikkatli olması ve yaralı hayvan görenlerin yetkilileri haberdar etmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Olayda adı geçen Özcan Elmacı ve yardım eden vatandaşların çabası, yolda karşılaşılan yaralı vahşi hayvanlara yönelik hızlı müdahalenin örnek bir uygulaması olarak kayda geçti.

BOLU’DA MUDURNU YOLU AKKAYALAR MEVKİSİNDE YARALI HALDE BULUNAN CEYLAN, HAYVANSEVER VATANDAŞ ÖZCAN ELMACI TARAFINDAN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.