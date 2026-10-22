Pursaklar’da her mevsim yol konforu hedefi

Pursaklar’da yıl boyunca sahada çalışmalar:

Pursaklar Belediyesi, yaz kış demeden, yağmur çamur dinlemeden ilçe genelinde süren yol bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Amaç, vatandaşların günlük ulaşımını daha güvenli, konforlu ve sorunsuz hale getirmek. Ekipler, ihtiyaç olan noktalarda onarım, dolgu ve yüzey yenileme işlerini aralıksız yürütüyor.

çalışma alanları ve öncelikler:

İlçe içinde tespit edilen bozuk zeminler, çukur ve yağış sonrası hasar gören yollarda hızlı müdahale öncelik taşıyor. Pursaklar Belediyesi, vatandaş talepleri ve saha incelemeleri doğrultusunda çalışma programı oluşturuyor; böylece ulaşım altyapısının kullanılabilirliği artırılıyor. Bu çalışmalar, ulaşım kalitesini yükseltmenin yanı sıra günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor.

ekiplerin saha yöntemi ve mesaisi:

Ekipler, hava koşullarının elverdiği ölçüde sahada çalışarak yol yüzeylerini iyileştiriyor ve gerekli onarımları gerçekleştiriyor. Pursaklar Belediyesi ekipleri, yoğun mesaiyle ilçenin farklı noktalarına hizmet ulaştırmayı sürdürüyor; çalışmalarda düzen, önceliklendirme ve sürekli takip esas alınıyor.

Ertuğrul Çetin ise çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve rahat bir ulaşım sağlaması için ekiplerimizle birlikte sahadayız. Bizim için hizmetin mevsimi olmaz. Yazın da kışın da yağmurda da çamurda da ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştırmak, yollarımızı daha kullanışlı hale getirmek ve Pursaklar'ımızın her noktasına hizmet ulaştırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz

Pursaklar Belediyesi’nin yıl boyu süren yol bakım ve yenileme çalışmaları, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmayı ve daha yaşanabilir bir çevre oluşturmayı amaçlıyor. Vatandaşlardan gelen geri bildirimler ve saha raporları doğrultusunda programlar güncellenmeye devam ediyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, YAZ KIŞ DEMEDEN, YAĞMUR ÇAMUR DİNLEMEDEN İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA YOL YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.