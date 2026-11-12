Amasya'da Şeyh Hamdullah'ın eserleri yeniden hayat buldu

Amasya'da Şeyh Hamdullah mirası sahnelendi:

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli ustalar, Osmanlı hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah'ın eserlerini aslına sadık kalarak yeniden oluşturdu. Hazırlanan çalışmalar, Amasya'da düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu ve tarihî formların güncel yorumlarla nasıl yeniden yaşatılabileceğini gösterdi.

Serginin içeriği:

Sergide, 1429 - 1520 yılları arasında yaşayan ve hattatların piri olarak anılan Şeyh Hamdullah'ın hat ve tezhip örneklerinin reprodüksiyonları yer aldı. Ayrıca bu eserlerdeki yazı, motif, renk ve kompozisyondan ilham alınarak farklı geleneksel sanat disiplinlerinde oluşturulan özgün tasarımlar da izleyiciye sunuldu. Toplam 35 eser koleksiyona dahil edilerek hem birebir kopyalar hem de çağdaş yorumlar bir arada sergilendi.

Açılış ve katılımcılar:

Serginin açılışı Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapıldı. Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve diğer yetkililer katıldı. Eserlerin hazırlanmasında emeği geçenlerden hat sanatçısı Emine Geçgel, çalışmaların büyük emek gerektirdiğini belirtti ve projenin hem koruma hem de aktarım açısından önemine vurgu yaptı.

Sergi, geleneksel sanatların korunması ve yeni kuşaklara aktarılması bakımından örnek bir çalışma olarak sunulurken, Amasya'daki yerel üretim kapasitesinin ve enstitü deneyiminin altını çizdi. Ziyaretçiler hem tarihi formların özgün örnekleriyle hem de bu formlardan beslenen çağdaş tasarımlarla karşılaşma fırsatı buldu.

HATTATLARIN PİRİ ŞEYH HAMDULLAH’IN ESERLERİ MEMLEKETİ AMASYA’DA ASLINA SADIK KALINARAK YENİDEN OLUŞTURULDU. AMASYA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ’NDE GÖREVLİ USTALARIN HAZIRLADIĞI ESERLER AMASYALI ŞEYH HAMDULLAH HAT VE ÖZGÜN TASARIMLAR SERGİSİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.