Atakum'da genç kalemler ödüllendirildi: 2. Hasan Ali Yücel öykü yarışması sonuçlandı

Atatürk'ün yolu ve ödül töreni:

Atakum Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Belediye öncülüğünde gerçekleşen programda, söyleşi ve ödül töreni bir arada düzenlendi; törene eserleri dereceye giren genç yazarlar ve yerel kültür-sanat temsilcileri katıldı.

Söyleşi ve yayın vurgusu:

Etkinlik kapsamındaki söyleşide Atatürk'ün düşünce dünyası, kültür ve sanat anlayışı ile aydınlanma mirası ele alındı. Atakum Sanat Dergisi'nin dördüncü sayısı "Atatürk'ün Yolu" temasıyla sunuldu; derginin editoryal kadrosunda yer alan Deniz Gömeç, Zekeriya Çavuşoğlu ve Kaan Eminoğlu konuşmacı olarak katkı sağladı. Söyleşide özgür düşüncenin ve sanatın toplumların gelişimindeki önemi, yerel yayıncılığın rolü ve Atakum'un kültür-sanat yaşamına yapılan katkılar tartışıldı.

Söyleşi sonunda, sanat yaşamındaki 55. yılı nedeniyle Zekeriya Çavuşoğlu'na özel bir plaket takdim edildi.

Yarışma sonuçları ve ödüller:

2. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışmasında dereceye giren eserler açıklandı. Yarışma, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel inisiyatifiyle genç kuşaklara Hasan Ali Yücel'in eserlerini tanıtmak ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenleniyor. Ödül töreninde dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Ortaokul kategorisinde birinciliği Elif Ertürk Büyük "Dava" adlı öyküsüyle elde etti; ikinciliğe Buğlem Aydın "Gölge Asker", üçüncülüğe ise Serra Usta "Gelmeyen Bahar" layık görüldü. Mansiyon ödülü Zeynep Azra Dağıdır'ın "Karanlık Pazar" adlı eseriyle verildi.

Lise kategorisinde birinci Elif Zümra Akbaş "Sessiz Sıralar" ile ilan edildi; ikinci Ayşe Naz Yalçın "Yerdeki Yıldız", üçüncü ise Mustafa Enes Güvelioğlu "Bu Ne Böyle" adlı öyküsüyle belirlendi. Mansiyon ödülünü Ebru Usta "Fabrika" adlı eserine aldı.

Gelecek adım: kitaplaştırma:

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ödül töreninde, yarışmada geçen yıl ve bu yıl dereceye giren eserlerin bir araya getirilerek çoklu yazarlı bir kitap halinde Atakum Belediyesi Kültür yayınları etiketiyle yayınlanacağını duyurdu. Gömeç, belediyenin kültür-sanat çalışmalarında üretime verdiği öneme vurgu yaptı.

Yarışma, genç yazarlara görünürlük sağlama ve yerel yayıncılığı destekleme hedefiyle bu yıl da yoğun ilgi gördü; dereceye giren isimler Atakum'un edebiyat alanındaki yeni kuşak temsilcileri olarak öne çıktı.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN HASAN ALİ YÜCEL ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.