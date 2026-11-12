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Marmaris'te kuşakları birleştiren sinematek programı

Marmaris Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan sinematek programı 17 Kasım'da başlayacak; gösterimler ve söyleşiler ücretsiz.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te kuşakları birleştiren sinematek programı

Marmaris'te sinematek dönemi resmen açılıyor

Marmaris'te sinema kültürünü yaygınlaştırmak ve farklı kuşakları nitelikli filmler etrafında buluşturmak amacıyla yeni bir sinematek programı hayata geçiriliyor. Proje, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Marmaris Yerleşkesi bünyesinde iki yıldır süregelen Sinematek Derslerinin kapsamını genişleterek toplumun tüm bireylerine ulaşmayı hedefliyor.

Açılış ve programın ilk adımları:

Projenin açılışı 17 Kasım Salı saat 17.30'da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacak. Açılış etkinliğinin onur konuğu, belgesel yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu olacak; yönetmenin "Evlerinin Önü Stratonikeia" adlı belgeseli gösterilecek ve film sonrası Karslıoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Bu ilk etkinlik, programın hem eğitimsel hem de toplumsal hedeflerini simgeliyor.

Gösterimler, tartışma ve erişim:

Proje kapsamında her salı saat 16.00'da Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi ev sahipliğinde ücretsiz film gösterimleri düzenlenecek. Her gösterim öncesinde izleyicilere filmin ve yönetmenin kısa tanıtımı yapılacak; gösterimlerin ardından filmler ortak bir değerlendirme ortamında tartışılacak. Böylece izleyiciler sadece film izlemekle kalmayacak, filmin tarihsel bağlamı, yönetmen üslubu ve anlatım biçimleri üzerine bilgilenme ve fikir alışverişinde bulunma olanağı elde edecek.

Program, yalnızca güncel film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak; sinema tarihine damga vurmuş kült eserler üzerinden farklı dönemler, yönetmenler ve anlatım teknikleri de ele alınacak. Bu yaklaşım, katılımcılara sinemanın evrimi hakkında derinlemesine perspektif sunmayı amaçlıyor.

Marmaris Sinematek Kulübü ve sürdürülebilirlik:

Temelleri iki yıl önce üniversite bünyesinde atılan çalışmanın, Marmaris Belediyesi ile geliştirilen ortaklık sayesinde daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Proje aynı zamanda Marmaris Sinematek Kulübü'nün kuruluşuna zemin hazırlayacak; kulüp aracılığıyla düzenli gösterimler, atölye ve söyleşilerle yerel sinema ekosistemi desteklenecek. Tüm etkinliklerin ücretsiz olması, sinemaya ilgi duyan farklı yaş ve sosyoekonomik gruplardan katılımcıları bir araya getirmeyi kolaylaştıracak.

Program, yerel düzeyde kültür üretimini güçlendirmeyi ve Marmaris'te sinema bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyerek, hem eğitsel hem de sosyal bir platform olmayı amaçlıyor.

MARMARİS’TE SİNEMATEK DÖNEMİ BAŞLIYOR

MARMARİS’TE SİNEMATEK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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