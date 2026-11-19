Amasya'da şiddetli rüzgar kökünden söktüğü ağacı yola devirdi

Amasya'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bir ağacı kökünden sökerek yola devirmesine neden oldu. Olay sırasında yoldan geçen bir yaya ile seyir halindeki bir otomobil son anda tehlikeden kurtuldu.

olayın gelişimi:

Devrilen ağacın anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ağacın rüzgarın etkisiyle aniden devrildiği, karşı kaldırımdan geçen yayayla caddeden geçen aracın olaydan kısa süre önce uzaklaştığı görülüyor. Olayın can kaybı veya yaralanmayla sonuçlanmaması çevredekiler için rahatlatıcı oldu.

müdahale ve güvenlik:

Devrilen ağacın dalları olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri tarafından kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili değerlendirme yapan Nergiz Mahallesi Muhtarı Nuran Muslu, "Fırtına nedeniyle ağaç bir anda uçuyor. Hamd olsun ki karşıdan geçen yaya ve araca zarar vermemiş" diyerek rüzgarın o saatlerde şiddetini artırdığını belirtti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarına dikkat edilmesini, cadde ve parklarda ağaç diplerinin ve sallanan dalların gözlemlenmesini tavsiye ediyor.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, ŞEHİT AHMET ÖZSOY CADDESİ’NDE BİR AĞAÇ ŞİDDETLİ RÜZGARIN ETKİSİYLE KÖKÜNDEN KOPARAK YOLA DEVRİLDİ. SABAH SAATLERİNDE YAŞANAN OLAYIN OLDUĞU SIRADA YOLUN KARŞISINDAKİ KALDIRIMDAN GEÇEN BİR YAYA İLE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA KALDI. O ANLAR ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ. AĞACIN DALLARI POLİS VE BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI.