Sis ve yağış kazaya neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Dilekli kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, mezarlık ziyaretinden dönen grubun bulunduğu minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, kazayı Şahin C.'nin kullandığı 60 EA 425 plakalı minibüs yaşanan sis ve yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Kazada aralarında ağır yaralananların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kazada yaralananların durumu:

Sürücü ve yolcuların bulunduğu minibüs kazasında toplam 24 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır olduğu, diğer yaralıların çeşitli hafif ve orta dereceli travmalar taşıdığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Yaralılar, koordineli biçimde Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik ve soruşturma:

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri ve jandarma bölgedeki çalışmaları sürdürürken, olay yerinde trafik ve hava koşullarının kazadaki etkisi üzerine inceleme başlatıldı. Resmi makamlar, kaza nedeninin netleşmesi için soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Yetkililer, özellikle sisli ve yağışlı havalarda sürücülerin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

ŞANLIURFA'NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEZARLIK ZİYARETİNE GİDENLERİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU MİNİBÜSÜN SİS VE YAĞIŞ NEDENİYLE YOLDAN ÇIKMASI SONUCU 2'Sİ AĞIR TOPLAM 24 KİŞİ YARALANDI.