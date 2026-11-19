operasyonun detayları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karacasu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda G.K. adlı şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile 1 adet el dedektörü ele geçirildi.

ele geçirilen eşya ve hukuki süreç:

Ele geçirilen objeler, görevlilerce tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığı yönünden değerlendirildi ve uygun prosedürler uygulanarak el konuldu. Yakalanan şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili delil değerlendirmesi ve soruşturma süreçleri devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, kültürel mirasın korunmasına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtiyor ve vatandaşların benzer şüpheli durumları bildirmesi çağrısında bulunuyor.

AYDIN'IN KARACASU İLÇESİNDE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, TARİHİ ESER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 9 OBJE İLE 1 ADET EL DEDEKTÖRÜ ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.