Bursa Başaran'da tartışma silahla sonlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesinde meydana gelen olayda, bir şahıs ile market işletmecisi arasında başlayan tartışma silahla noktalandı. İşletmeci bacağından yaralandı; saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, şüpheli markete girdi ve işletmeci ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu tabanca ile işletmeciyi bacağından vurarak yaraladı ve hızla bölgeden uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin çalışması:

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürütüyor; soruşturma ve delil toplama işlemleri sürüyor.

BURSA'DA BİR ŞAHIS, TARTIŞTIĞI MARKET İŞLETMECİSİNİ TABANCAYLA BACAĞINDAN VURARAK YARALADI.