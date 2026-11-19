Şahinbey Belediye Spor Kulübü güreş takımı Türkiye ikincisi oldu

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Güreş Takımı, 15-18 Kasım 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Yıldızlar Süper Lig müsabakalarında ülke çapında önemli bir başarı elde etti. Kulüp sporcuları, elit düzeydeki organizasyonda sergiledikleri performansla sezonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Müsabaka performansı:

Türkiye'nin en üst düzey liginde mücadele eden Şahinbeyli güreşçiler, zorlu rakiplerle kıyasıya mücadele ederek takım sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Organizasyonda yer alan sporcuların disiplinli çalışması ve teknik ekip desteği, elde edilen derecede belirleyici oldu. Bu sonuç, kulübün güreş branşındaki istikrarını ve yetiştirme programlarının başarısını ortaya koyuyor.

Belediye ve kulüp değerlendirmeleri:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, spora ve sporcuya yapılan yatırımların karşılığını almanın mutluluğunu dile getirerek, gençlerin sporla buluşması ve başarılı sporcuların yetişmesi için desteklerin süreceğini vurguladı. Şahinbey Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ise sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarılara yenilerinin ekleneceğini ifade etti.

Bu derece, yerel yönetim ile kulüp arasındaki iş birliğinin somut bir yansıması olarak görülüyor; önümüzdeki dönemlerde benzer başarılara zemin hazırlamak için altyapı yatırımlarının ve antrenör kadrosunun güçlendirilmesine devam edileceği belirtildi.

ŞAHİNBEY BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GÜREŞ TAKIMI, SAMSUN’DA DÜZENLENEN 2026-2027 SEZONU YILDIZLAR SÜPER LİG MÜSABAKALARINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.