Olay ve hızlı müdahale:

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bir kedinin yaklaşık 15 metre yükseklikteki çam ağacında mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler kısa sürede kurtarma çalışmalarına başladı.

Kullanılan araç ve yöntemler:

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla ağaca çıkarak kediye ulaştı. Ekiplerin dikkatli ve planlı çalışması sayesinde kedi güvenli şekilde bulunduğu yerden alınarak aşağıya indirildi.

Kontroller ve mahalle sakinlerinin tepkisi:

Kurtarılan kediye yerde gerekli kontroller yapıldı; daha sonra kedi serbest bırakıldı. Kurtarılma anını izleyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesine sevindi ve teşekkür etti.

Olay, itfaiye ekiplerinin kısa sürede ve koordineli çalışmasının yanı sıra vatandaşların duyarlılığının da sonuç verdiği örnek bir kurtarma olarak kayda geçti.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YAKLAŞIK 15 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAM AĞACINDA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MERDİVENLİ ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI.