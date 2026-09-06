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Amasyaspor sezona Savaş Çakır'ın golüyle 1-0 başladı

TFF 3. Lig 1. Grup açılış maçında Amasyaspor, Savaş Çakır'ın erken golüyle Gölcükspor'u 1-0 yenip sezona galibiyetle başladı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 18:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Amasyaspor sezona Savaş Çakır'ın golüyle 1-0 başladı

maç sonucu ve özet:

TFF 3. Lig 1. Grup 1. haftasında Amasyaspor, sahasında Gölcükspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 4. dakikada Savaş Çakır'dan geldi ve ev sahibi ekip sezona galibiyetle başladı.

takımların kadroları ve değişiklikler:

Amasyaspor FK: Yusuf Aklan, Hasan Çelik (Muhammet Karahan dk. 85), Serdar Eylik, Savaş Çakır (Mikail Olgun dk. 80) Sefa Turan (Muhammed Öztürk dk. 61), Muhammet Doğukan Kalkışım (Yunus Emre Kobya dk. 80), Fatih Ergen, Muhammet Taha Ağdağ (Atalay Gürel dk. 46), Murat Şevik, Mücahit Çakır, Ali Erkin.

Gölcükspor: Mert Can Tunca, Furkan Taştemir, Efkan Kargoğlu (Hamza Selen dk. 71), Olcay Meydan, Burak Başkaya, Erdin Üzer (İbrahim Demirer dk. 57), Umut Karataş, Emir Can Yusuf, Kuban Altunbudak, Sercan Tüktaş (Umut Doğdu dk. 46), Azat Çakar (Arif Ensar Aksoy dk. 46).

hakemler ve disiplin:

Karşılaşma 12 Haziran statında oynandı. Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Gökhan Yüksel, Mustafa Akgül. Maçta çıkan sarı kartlar şu şekilde kayıtlara geçti: Sefa Turan, Ali Erkin (Amasyaspor FK) ile Olcay Meydan, Kuban Altunbudak, İbrahim Demirer (Gölcükspor).

Erken gelen gol sonrası mücadele dengelendi; her iki takım da maçın ilerleyen bölümlerinde yaptığı değişikliklerle tempoyu artırmaya çalıştı ancak başka gol olmayınca Amasyaspor üç puanı hanesine yazdırdı.

TFF 3. LİG 1. GRUP 1. HAFTASINDA AMASYASPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ GÖLCÜKSPOR’U 1-0’LIK SKORLA...

TFF 3. LİG 1. GRUP 1. HAFTASINDA AMASYASPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ GÖLCÜKSPOR’U 1-0’LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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