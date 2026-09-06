Çorum FK taraftarının önünde süper ligde ilk galibiyetini aldı

maç özeti:

Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçta Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftarlarının önünde çıktığı ilk iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada golleri sırasıyla Alexandros Kyziridis, Andrei Borza ve Ermin Mahmic kaydetti. Maç sonunda futbolcular ve tribündeki taraftarlar arasındaki kutlamalar uzun süre devam etti.

taraftarların geri dönüşü:

Çorum FK taraftarları, kulübün daha önce yaşadığı cezanın ardından bu maçta tribündeydi. Kulübe, 15 Mayıs'ta Bodrum FK ile oynanan Trendyol 1. Lig play-off 2. tur karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakayı sahasında seyircisiz oynama cezası verilmişti. Bu ceza nedeniyle Süper Lig'deki ilk ev maçında tribün boş kalmıştı; Eyüpspor karşılaşması ise taraftarların katılımıyla oynandı.

ligdeki seyir ve önemi:

Sezona Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak başlayan Çorum FK, ikinci haftada evinde Kasımpaşa'ya mağlup oldu ve üçüncü haftada deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 yenildi. Eyüpspor galibiyeti, takımın ligdeki ilk 3 puanını getirdi ve moral açıdan önemli bir dönemeç oldu.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından futbolcular, taraftarlarla birlikte galibiyet sevincini yaşadı; takımın kutlamaları ve taraftarların coşkusu stadın ön plana çıkan görüntülerindendi. Bu sonuç, Çorum FK için hem puan hem de tribün desteği açısından değerli bir kazanım olarak kayda geçti.

ÇORUM FK, EYÜPSPOR’U 3-0 MAĞLUP EDEREK TRENDYOL SÜPER LİG’DEKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI.