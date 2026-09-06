Çorum'da net galibiyet: Eyüpspor 3-0 mağlup oldu

Çorum FK 3-0 Eyüpspor: ev sahibi avantajını korudu

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek sahasında net bir sonuç aldı. Mücadele, özellikle ilk yarıda atılan goller ve maçın sonlarına doğru VAR incelemesiyle onaylanan golle ev sahibinin lehine şekillendi.

maçın kırılma anları:

Çorum FK öne geçişi erken dakikalara taşıdı; Alexandros Kyziridis takımını 6. dakikada golle buluşturdu. 27. dakikada Andrei Borza'nın kaydettiği ikinci gol, ev sahibinin kontrolü ele geçirmesinde belirleyici oldu. Eyüpspor ikinci yarıda zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de kaleci Horaiu Moldovan'ın müdahaleleri skoru değiştirmedi: 51. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından denemesi ve 59. dakikada Andrei Borza'nın ceza sahası içindeki vuruşu Moldovan tarafından etkili şekilde önlendi.

87. dakikada Yusuf Barası'nın kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Felipe başarılı bir kurtarış yaptı. Maçın son anlarında, 89. dakikada Ermin Mahmic ceza sahası içi sağ çaprazından uzak köşeye gönderdiği topun ardından ağları sarstı. İlk anda ofsayt kararı verilen bu pozisyon, VAR incelemesi sonrası iptal edildi ve gol geçerli sayıldı, skor 3-0 oldu.

Hakem triosunda Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek ve Özcan Sultanoğlu yer aldı. Çorum FK sahaya Marcos Felipe; Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic (Youssoufa Moukoko dk. 82), Andrei Borza, Ylber Ramadani, Diomande (Ermin Mahmic dk. 65), Fredy (Berat Özdemir dk. 71), Cengiz Ünder (Gökhan Gürpüz dk. 72), Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez (Arda Şengül dk. 81) on biriyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki kadroda ayrıca Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut ve Cemali Sertel yedekler arasında bulundu.

Eyüpspor ise Horaiu Moldovan; Talha Ülvan, Jawad El Yamiq (Anıl Yaşar dk. 46), Zak Jules, Simone Giordano (Arda Yavuz dk. 76), Chandrel Massanga, Bilal Boutobba (Yusuf Barası dk. 46), David Costa (Hamza Akman dk. 63), Charles-Andre Raux Yao, Konrad Michalak ve Ahmed Abdullahi (Lenny Pintor dk. 63) dizilişiyle mücadele etti. Teknik direktör Erman Kılıç'ın yedek listesinde Emre Bilgin, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Mete Kaan Demir ve Christ Otiniel Sadia yer aldı.

Goller Çorum FK adına Alexandros Kyziridis (dk. 6), Andrei Borza (dk. 27) ve Ermin Mahmic (dk. 89) tarafından kaydedildi. Maç boyunca Cengiz Ünder (Çorum FK) ile David Costa ve Anıl Yaşar (Eyüpspor) sarı kart gördü.

Çorum'un erken golleri ve maç içinde gösterdiği disiplinli savunma, Eyüpspor'un dönme çabalarını sınırladı. VAR incelemesinin ardından onaylanan son gol, karşılaşmanın skorunu kesinleştirirken ev sahibi takımın sahadaki üstünlüğünü sonuçlara da yansıttı.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4. HAFTASINDA ÇORUM FK, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ.