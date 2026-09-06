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Eyüpspor'da Erman Kılıç: çalışmalar sahaya yansımadı

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Erman Kılıç, Çorum FK karşısında çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını, Rizespor maçından galibiyet beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eyüpspor'da Erman Kılıç: çalışmalar sahaya yansımadı

Eyüpspor'da Erman Kılıç: çalışmalar sahaya yansımadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın yardımcı antrenörü Erman Kılıç maçın nedenlerini ve gelecek planlarını değerlendirdi.

hazırlık ve analizler:

Kılıç, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve rakibi detaylı analiz ettiklerini belirtti. "Maça iyi hazırlanmıştık, Çorum FK'yı iyi de analiz etmiştik. Geçen hafta aldıkları mağlubiyetlerinden dolayı, taraftarları önünde bir reaksiyon göstereceklerini biliyorduk. Çorum FK iyi oyunculardan kurulu bir takım." ifadelerini kullandı.

kaçan fırsatlar ve gelecek hedefi:

Yardımcı antrenör, sahada hedefledikleri oyun karakterini ortaya koyamadıklarını vurguladı: "Biz de hafta içi dersimize iyi çalışmıştık ama çalıştığımız ya da istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık." Kılıç ayrıca maçın seyrinde önemli fırsatların kaçırıldığını paylaştı: "Buna rağmen 2-0 gerideyken 2 net pozisyon kaçırdık. Belki biri sonuçlandırabilseydik oyun son 10 dakikada farklı bir yere evrilebilecekti."

Kılıç, takımın eksiklerini gidermek için daha yoğun çalışacaklarını ve önlerindeki Rizespor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi: "Daha iyi çalışıp haftaya oynayacağımız Rizespor maçından galibiyetle ayrılacağız."

EYÜPSPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ ERMAN KILIÇ, ÇORUM FK&#039;NIN İYİ FUTBOLCULARDAN KURULU BİR TAKIM OLDUĞUNU...

EYÜPSPOR YARDIMCI ANTRENÖRÜ ERMAN KILIÇ, ÇORUM FK'NIN İYİ FUTBOLCULARDAN KURULU BİR TAKIM OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BİZ DE HAFTA İÇİ DERSİMİZE İYİ ÇALIŞMIŞTIK AMA BUGÜN ÇALIŞTIĞIMIZ YA DA İSTEDİĞİMİZ ŞEYLERİ SAHAYA YANSITAMADIK" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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