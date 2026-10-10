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Amed penaltıyla öne geçti, Gençlerbirliği devreyi geride tamamladı

Eryaman'da oynanan maçın ilk yarısında Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba'nın 25. dakikadaki penaltı golüyle Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed penaltıyla öne geçti, Gençlerbirliği devreyi geride tamamladı

ilk yarıda öne geçen ekip:

Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Eryaman Stadı'nda oynanan bölümde iki takım da gol arayışını sürdürdü ancak skoru değiştiren tek pozisyon penaltı atışı oldu.

maçtan dakikalar:

9. dakikada Abdurrahim'in ortasında topla buluşan Rafael Luis ceza yayı üzerinden gelişine vurdu, ancak top direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada sağ kanattan Fıratcan Üzüm'ün ilerleyişi sonrası denediği vuruş az farkla auta çıktı.

25. dakikada ceza sahası içinde Gift Orban ile kaleci İrfan Can Eğribayat arasında yaşanan pozisyonda hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Dia Saba meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

35. dakikada Dia Saba'nın sağ kanattan yaptığı vuruş filelerle buluşmadı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Dimitrious Goutas, Thalisson, Metehan Baltacı, Abdurrahim Dursun, Tiago Gouveia, Ousmane Diabate, Franco Tongya, Rafael Luis, Pedro Mendes. Yedekler: Gökhan Akkan, Hasan Oğul, Yiğit Hamza Aydar, Victor Orakpo, Arda Çağan Çelik, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Muhammet Ensar Çavuşoğlu. Teknik direktör: Bernd Storck.

Amed Sportif Faaliyetler ilk 11'i: Alban-Marc Lafont, Ermal Krasniqi, Lumbardh Dellova, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Samuel Ballet, Dia Saba, Mohamed Khalil, Gift Orban. Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Mehmet Yeşil, İsmail Duyu, Mbaye Diagne, Kahraman Demirtaş, Ali Turap Bülbül, Rayan Lutin, Berk Kızıldemir. Teknik sorumlu: Stef Wils.

Gol: Dia Saba (dk. 25) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Thalisson, İrfan Can Eğribayat (Gençlerbirliği)

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ EVİNDE AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ EVİNDE AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISINI KONUK EKİP 1-0 ÖNDE TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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