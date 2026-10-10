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Antalyaspor Van de Streek'in golüyle Boluspor'u 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Antalyaspor, Van de Streek'in 69. dakikadaki golüyle Boluspor'u 1-0 mağlup etti; maç Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Antalyaspor Van de Streek'in golüyle Boluspor'u 1-0 yendi

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 69. dakikada Van de Streek kaydetti ve konuk ekip üç puanı aldı. Karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosu Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci'den oluştu.

maçtan dakikalar:

69. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Van de Streek, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a taşıdı. Bu gol maçın belirleyici anı oldu ve Boluspor'un galibiyet arayışını boşa çıkardı.

kadrolar ve kartlar:

Boluspor: Tafas, Kevin Cuesta, Bartu Göçmen, Ahmet Can Özdemir (Furkan Metin dk. 74), Tolunay Artuç (House Diaz dk. 64), Fernando Escobar (Bertu Alican Özyürek dk. 74), Muhammed Mert, Canberk Özdemir, Rodrigo Gonzalez, Furkan Emin Kaçmaz, Zeki Dursun (Ege Özkayımoğlu dk. 80). Yedekler: Can Arda Yılmaz, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı, Muhammet Özkan, Elvin Yunuszade, Nurettin Korkmaz. Teknik Sorumlu: Yiğit Yılmazer.

Antalyaspor: Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Pedrinho (Ahmet Sagat dk. 88), Van de Streek (Hasan Yakup İlçin dk. 85), Ceesay (Ömer Faruk Beyaz dk. 61), Mevlüt Şimşek (Doğukan Sinik dk. 61), Da Costa (Erdoğan Yeşilyurt dk. 88). Yedekler: Nzaba, Samet Yalçın, Abdullah Yiğiter, Ahmet Sagat, Mert Yılmaz, Veysel Sarı. Teknik Direktör: Osman Özköylü.

Gol: Van de Streek (dk. 69) (Antalyaspor).

Sarı kartlar: Furkan Metin, Tolunay Artuç (Boluspor); Bünyamin Balcı, Pedrinho, Van de Streek (Antalyaspor).

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA ANTALYASPOR&#039;A 1-0 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA BOLUSPOR, SAHASINDA ANTALYASPOR'A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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