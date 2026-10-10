Tahtalı zirvesinde zafer: Sea To Sky Enduro'da Manuel Lettenbichler birinci

Sea To Sky Enduro Kemer'de sona erdi

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Sea To Sky Enduro motosiklet yarışı, dağ etabının tamamlanmasıyla Kemer'de sona erdi. Organizasyon, 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın Türkiye ayağı ve serinin yedinci etabı kapsamında gerçekleştirildi.

Dağ etabını ilk sırada bitiren isim, Alman sporcu Manuel Lettenbichler oldu.

parkurun zorlukları ve katılımcı sayısı:

Yarışlar, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi ve diğer sponsorların destekleriyle KEMK tarafından düzenlendi. Etaplara 36 ülkeden 370 sporcu katıldı. Dağ etabı, Çamyuva Plajı'ndan start alarak sporcuları tepeler, kayalıklar ve dar patikalardan geçirdi.

Kimi sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı; tüm katılımcılar, dereceye girebilmek için 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşmak için büyük çaba sarf etti. Yarışları izlemeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi de renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti.

ödül töreni ve dereceye girenler:

Yarışların ardından dereceye giren sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Törene Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir ile Antalya ve Kemer protokolünden isimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dağ etabında ilk üçe giren sporcular şöyle sıralandı: birinci Manuel Lettenbichler (Almanya), ikinci Teodor Kabakchiev (Bulgaristan) ve üçüncü Mario Roman (İspanya).

KEMER'DE BU YIL 17'NCİSİ DÜZENLENEN SEA TO SKY ENDURO MOTOSİKLET YARIŞI, DAĞ ETABIYLA SONA ERDİ. 2026 FIM HARD ENDURO DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE, ORGANİZASYONUN 7'NCİ ETABININ DA YAPILDIĞI YARIŞLARIN DAĞ ETABINI ALMAN SPORCU MANUEL LETTENBİCHLER KAZANDI.