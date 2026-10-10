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Memurun talepleri masada: Selim Gültekin’den Memur-Sen Manisa ziyareti

Selim Gültekin, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini ziyaret ederek memurların mali ve özlük taleplerini, çalışma şartlarını dinledi ve takip sözü verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Memurun talepleri masada: Selim Gültekin’den Memur-Sen Manisa ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Teşkilat Koordinatörü Selim Gültekin, teşkilat çalışmaları kapsamında Manisa'ya gelerek Memur-Sen Manisa İl Temsilciliğini ziyaret etti. Toplantıya Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Ahmet Yasav ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri katıldı. Görüşmede kamu görevlilerinin çalışma hayatına ilişkin güncel beklentiler, mali ve özlük hakları ile sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı.

görüşmede öne çıkan başlıklar:

Yasav, ziyaretin kendileri için önemli olduğunu belirterek memurların refahı, haklarının korunması ve çalışma barışı konularındaki çabalarını aktardı ve "Memurlarımızın taleplerini ilettik" dedi. Toplantıda öncelikli olarak özlük hakları, maaş ve yan haklar, çalışma ortamları ve saha deneyimleri üzerinde duruldu.

takip ve kapanış:

Selim Gültekin, milletvekilliği döneminde ve mevcut görevinde kamu çalışanlarının yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı. Gültekin iletilen mali ve özlük taleplerinin önemsendiğini, bu talepleri takip edip ilgili mercilere taşıyacaklarını ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.

AK PARTİ GENEL MERKEZ TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT KOORDİNATÖRÜ SELİM GÜLTEKİN, MEMUR-SEN MANİSA...

AK PARTİ GENEL MERKEZ TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT KOORDİNATÖRÜ SELİM GÜLTEKİN, MEMUR-SEN MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET EDEREK KAMU ÇALIŞANLARININ MALİ VE ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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