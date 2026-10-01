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Amedspor tutkusu isme dönüştü: oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

Diyarbakırlı Mehmet Yücel, Amedspor'un Süper Lig'e çıkması ve Mbaye Diagne'nin gol kralı olma sözü üzerine oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amedspor tutkusu isme dönüştü: oğluna Adem Mbaye Diagne adını verdi

Amedspor tutkusu isim oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Büyükkadı Mahallesi Bozpınar Küme Evleri'nde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Yücel, Amedspor'a olan bağlılığını oğlunun ismine taşıdı. Geçen sezon takımın Süper Lig'e yükselmesi ve forveti Mbaye Diagne'nin gol kralı olacağı yönündeki sözünün ardından Yücel, verdiği sözü tuttu ve dünyaya gelen oğluna Adem Mbaye Diagne Yücel adını koydu.

Ailenin kararı ve çevrenin tepkisi:

Dördü kız olmak üzere 4 çocuklu bir ailenin üzerine beşinci çocuk olarak dünyaya gelen erkek bebek, baba Yücel'in verdiği sözün sembolü oldu. Yücel, çevresine Amedspor Süper Lig'e çıkarsa ve Diagne gol kralı olursa erkek çocuğuna futbolcunun adını vereceğini söylemiş; beklendiği gibi takım yükselince ve oyuncu sözünü tutunca baba da sözünü yerine getirmiştir. Kararın ilk duyulması üzerine aile fertleri ve komşular başta olmak üzere pek çok kişi şaşkınlıkla tepki göstermiş, nüfus müdürlüğündeki görevli bile birkaç kez "emin misin" diye sormuştur.

Beklenti yok, tek dilek hatıra fotoğrafı:

Yücel, kararına ilişkin olarak herhangi bir maddi veya manevi beklentisi olmadığını vurguluyor. "İnşaat sektöründe çalışıyorum. Diagne'yi çok seviyorum. Diagne geçen sezon söz vermişti gol kralı olacağına dair ve Amedspor'u Süper Lig'e çıkaracağına dair. Ben de o zaman söz verdim; eğer bir erkek çocuğum olursa adını Mbaye Diagne koyacağım. O da sözünü tuttu, ben de sözümü tuttum" ifadelerini kullandı. Yücel, oğlunun daha 20 günlük olduğunu ve ailenin sonradan kimliği görünce kararı olumlu karşıladığını anlattı.

Baba Yücel'in tek temennisi, Mbaye Diagne ile oğlunun bir araya gelip birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirebilmesi. Haberlerde yer aldığı üzere Diagne'nin bebeğin kaldığı hastaneye gelerek ziyaret ettiği ancak ailenin hastanede bulunmaması nedeniyle görüşme gerçekleşemediği öğrenildi. Yücel, bu buluşma için başka bir beklentisi ya da talebi olmadığını, kararın tamamen verilen sözün yerine getirilmesi amacıyla alındığını belirtti.

DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN MEHMET YÜCEL, AMEDSPOR FORMASI GİYEN MBAYE DİAGNE’NİN GEÇEN SEZON SÜPER...

DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN MEHMET YÜCEL, AMEDSPOR FORMASI GİYEN MBAYE DİAGNE’NİN GEÇEN SEZON SÜPER LİG’E ÇIKMA VE GOL KRALI OLMA SÖZÜNÜN ARDINDAN VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU. DÖRDÜ KIZ 5 ÇOCUK BABASI OLAN YÜCEL, DÜNYAYA GELEN OĞLUNA “ADEM MBAYE DİAGNE” ADINI VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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