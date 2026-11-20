Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni cihazlar

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathanelerine beş yeni nesil anestezi cihazı kazandırıldı. Cihazlar, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından hastaneye tahsis edilerek ameliyathanelerde kullanılmak üzere hizmete alındı.

Cihazların özellikleri:

Yeni nesil anestezi cihazları gelişmiş teknolojik donanımlara sahip olup, ameliyat sırasında hastaların anestezi ve solunum yönetiminin daha etkin biçimde yapılmasına olanak sağlıyor. Cihazların güncel yazılım ve güvenlik protokolleriyle donatılmış olması, operasyon sırasında izlem ve müdahale imkânlarını artırıyor.

Hizmete ve donanıma etkisi:

Hastanenin ameliyathanelerindeki teknik altyapının güçlendirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yeni cihazlarla birlikte ameliyat süreçlerinde hasta güvenliği ve bakım kalitesinde iyileşme hedefleniyor.

Yetkililer, tahsis edilen cihazların düzenli bakım ve eğitimlerle etkin şekilde kullanılacağını belirtti. Bu adımın, hem cerrahi ekiplerin çalışma koşullarını destekleyeceği hem de hastalara sunulan hizmetlerin standartlarını yukarı çekeceği ifade edildi.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE 5 YENİ ANESTEZİ CİHAZI