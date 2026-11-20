Karabük-Eskipazar kara yolunda meydana gelen kaza

Karabük-Eskipazar kara yolunun Hamzalar köyü mevkiinde yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir otomobil su kanalına düştü. Olayda sürücü ile araçtaki yolcunun yaralandığı bildirildi.

Kazanın oluş biçimi:

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük'ten Eskipazar istikametine seyir halindeki 34 DJV 672 plakalı otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki su kanalına düşmesiyle gerçekleşti. Kaza sırasında araçta bulunan sürücü C.A. ile yolcu S.A. yaralandı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yapılan kontrollerde yaralıların ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yetkililer ayrıca sürücünün yeterli sınıfta ehliyete sahip olduğunu ve yapılan testlerde alkolsüz olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Olayla ilgili olarak trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KARABÜK-ESKİPAZAR KARA YOLUNDA YAĞIŞ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN SU KANALINA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.