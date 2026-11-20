Bingöl'de masa başı tatbikatı:

İl yönetimi, muhtemel deprem ve diğer doğal afetlere karşı hazırlık kapasitesini değerlendirmek amacıyla masa başı deprem ve afet tatbikatı düzenledi. Vali Cahit Çelik başkanlığındaki toplantıda, uygulama AFAD koordinasyonunda yürütüldü; Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Altunhan, Vali Yardımcısı Yasin Şahin ile ilgili kurum amirleri ve personel hazır bulundu.

Tatbikatın odağı ve senaryolar:

Tatbikat sürecinde, olası deprem ve doğal afet senaryoları üzerinden kurumların görev ve sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alındı. Afet öncesi hazırlıklar, afet anındaki müdahale süreçleri, arama kurtarma operasyonları, barınma ve beslenme hizmetleri ile sağlık ve güvenlik tedbirleri tartışıldı. Senaryolarda iletişim hatları, lojistik tedarik zinciri ve acil durum haberleşmesi test edilerek örgütsel boşluklar tespit edilmeye çalışıldı.

Karar alma ve koordinasyon süreçleri:

Tatbikat sırasında, karar alma mekanizmalarının hızlandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik öneriler sunuldu. Roller netleştirildi, hangi kurumun hangi kaynakla müdahale edeceği ve afet anında sorumluluk paylaşımı üzerinde duruldu. Toplantıda ayrıca afet sonrası barınma yerlerinin organizasyonu ile sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği konuları önceliklendirildi.

Vali Cahit Çelik, afetlere karşı hazırlıklı olunmasının ve kurumlar arası iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Çelik, vatandaşların can ve mal güvenliğininin korunması için tüm kurumların görevlerini hassasiyetle sürdürmesi gerektiğini belirtti. Tatbikatın ardından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanması planlandı.

BİNGÖL’DE MASA BAŞI DEPREM VE AFET TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ