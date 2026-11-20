Antalya'da COP31 kapanışı ve uzlaşı arayışı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) kapanış oturumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum başkanlığında Anadolu Salonu'nda gerçekleştirildi. İki hafta süren yoğun müzakerelerin ardından delegasyonlar, gündemdeki taslak kararları değerlendirdi; bazı kararlar kabul edilirken, birçok başlıkta uzlaşı sağlanamadığı için görüşmelerin sürdürülmesine karar verildi.

Paris Anlaşması çerçevesinde kabul edilen kararlar:

Genel kurulda, Paris Anlaşması kapsamında bir dizi karar taslağı kabul edildi. Bunlar arasında 6. madde kapsamındaki uluslararası iş birliğine dayalı yaklaşımlar, 6.4 maddesi uyarınca karbon kredilendirme mekanizması ve piyasa dışı yaklaşımlar için çalışma programı ile 6.2 maddesi kapsamındaki iş birliğinin uygulanması için altyapı, süreçler ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin finansmanına ilişkin taslaklar yer aldı.

Ayrıca 13. madde kapsamında gelişmekte olan ülkelere yönelik raporlama ve kapasite geliştirme için mali ve teknik destek sağlanmasına ilişkin karar taslağı kabul edildi. Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırma ve uyumu teşvik etme görevli komiteye ilişkin karar ile en az gelişmiş ülkelere ilişkin COP ve CMA karar taslakları da onaylandı. Kyoto Protokolü kapsamında Temiz Kalkınma Mekanizması Yürütme Kurulu'nun yıllık raporu not edilirken, Uygunluk Komitesi raporuna ilişkin bir karar taslağı da kabul edildi.

Tamamlanamayan konular ve COP32'ye devredilen başlıklar:

Görüşmelerde usul kuralları üzerinde tam uzlaşı sağlanamadı; oylamaya ilişkin 42. kural hariç mevcut taslak usul kurallarının uygulanmasına devam edilmesine ve konunun COP32'de yeniden ele alınmasına karar verildi. Ulusal Uyum Planları ile ilgili müzakerelerin Uygulama Yardımcı Organı'nın (SBI) 66. oturumunda sürdürülmesi ve COP32'de değerlendirilmek üzere karar taslağı hazırlanmasının tavsiye edilmesi kararlaştırıldı.

İklim Teknolojisi Merkezi ve Ağı'nın etkinliğine ilişkin üçüncü gözden geçirmede de uzlaşı sağlanamayarak çalışmaların SBI'nin 66. oturumuna bırakılması ve COP32'ye taşınması kararlaştırıldı. Ulusal katkı beyanlarının (NDC) özelliklerine yönelik ilave rehberlik de sonuçlandırılamadı; bu konunun Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı'nın dokuzuncu oturumunun (CMA9) geçici gündemine alınacağı duyuruldu.

1,5 derece hedefine ilişkin tartışmalar:

Uzun vadeli küresel iklim hedefinin dönemsel gözden geçirilmesine ilişkin karar taslağının kabulü sonrası bazı taraflar mekanizmanın geleceği konusunda görüş ayrılıklarını dile getirdi. Çin dönemsal gözden geçirmede somut ilerleme sağlanamamasından endişe duyduğunu belirtti; Şili, son altı yılda yeterli ilerleme kaydedilemediğini savundu. Suudi Arabistan (Arap Grubu) ve Hindistan (LMDC) dönemsel gözden geçirmenin sürdürülmesini desteklerken, Palau (AOSIS) mekanizmanın 1,5 derece sınırı bağlamında bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Latin Amerika ve Karayipler Bağımsız İttifakı (AILAC) adına konuşan Panama temsilcisi ise Küresel Durum Değerlendirmesi yıllık diyaloğuna ilişkin kabul edilen kararın müzakerelerdeki değerlendirmeleri yeterince yansıtmadığını eleştirdi ve NDC'lerin uygulanması için gerekli desteğin sağlanması gerektiğini savundu.

COP32 ev sahibi ve kapanış mesajları:

Gelecek oturumların yer ve tarihleriyle ilgili taslak karar kabul edildikten sonra Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos, COP32'ye başkent Addis Ababa'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. Timotheos, Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür ederek Antalya'dan Addis Ababa'ya uzanan süreci birlikte yürütme çağrısında bulundu ve Etiyopya'nın başkanlığında ekonomik kalkınma ile iklim eylemini eş zamanlı ilerletmeye odaklanılacağını belirtti.

Oturumun kapanışında söz alan Murat Kurum, adil geçiş, finansman, emisyon azaltımı ve uyum başlıklarında önemli konuların sonuçlandırılmasının gerektiğini söyledi. Kurum, delegasyonların yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, "Bitiş çizgisine yakınız. Ancak henüz oraya varmış değiliz" dedi ve uzlaşıya ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kurum ayrıca ekiplerin gece yarısından itibaren gündem maddelerine ilişkin sonuçları derleyerek metinleri hazırlayacağını ve başkanlık öncülüğündeki kararın üçüncü taslağının diğer metinlerle birlikte 21 Kasım Cumartesi günü yayımlanacağını duyurdu.

Genel değerlendirmede, COP31'de Paris Anlaşması kapsamında önemli kararların kabul edildiği ancak finansman, adil geçiş, NDC rehberliği ve bazı mekanizmaların geleceğine dair tartışmaların çözülemediği; bu başlıkların SBI oturumları ve COP32'de yeniden ele alınacağı öne çıktı.

ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI'NIN (COP31) KAPANIŞ TOPLANTISINDA PARİS ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ KARAR TASLAKLARI KABUL EDİLİRKEN, İKLİM FİNANSMANI, ADİL GEÇİŞ, EMİSYON AZALTIMI VE UYUM BAŞLIKLARINDAKİ MÜZAKERELER HENÜZ TAMAMLANMADI. COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, BAŞKANLIK KARARININ ÜÇÜNCÜ TASLAĞININ YARIN YAYIMLANACAĞINI AÇIKLAYARAK, "BİTİŞ ÇİZGİSİNE YAKINIZ. ANCAK HENÜZ ORAYA VARMIŞ DEĞİLİZ" DEDİ.