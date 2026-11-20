Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yangın ve afet eğitimi düzenlendi

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Yangın Söndürme ve Önleme, Afet ve Acil Durum eğitimi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından müdürlüğün toplantı salonunda verildi.

Eğitimin kapsamı ve anlatılan başlıklar:

Eğitim kapsamında yangınların çıkış nedenleri, yangınların önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler ve yangın anındaki doğru müdahale yöntemleri ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılara ayrıca söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında hem teorik bilgiler hem de uygulamalı gösterimler sunuldu.

Afet ve acil durumlara hazırlık:

Programda afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler, olası tehlikelere karşı alınacak önlemler ve acil durum yönetimi süreçleri üzerinde duruldu. Eğitimin amacı, personelin olay anında hızlı, koordineli ve güvenli müdahale edebilme yetkinliğini artırmaktı.

Toplantı salonunda gerçekleştirilen oturum, kurum içi bilgilendirmenin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklenerek personelin farkındalığını yükseltmeyi ve çalışma ortamının güvenliğini güçlendirmeyi hedefledi.

ÇARŞAMBA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK YANGIN, AFET VE ACİL DURUM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.