Olayın perde arkası

Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde kiracı olarak oturduğu evden 9 aydır kira ödemediği gerekçesiyle tahliye edilen Abdullah Gönen, duvarlara şiir yazma sürecini ve yaşadıklarını ilk kez anlattı. Gönen, kira gecikmelerinin arkasında iş hayatındaki sorunlar ve kentsel dönüşüm nedeniyle iş yerini kaybetmenin bulunduğunu söyledi.

Gönen'in anlattıkları

Gönen, süreçle ilgili olarak sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirtti: iş yerine dair zorluklar, kentsel dönüşüm ve yaşam koşullarının yarattığı depresyon nedeniyle kira ödemelerinde aksama olduğunu aktardı. O dönemde kız arkadaşının da cezaevinde olduğunu, pasaport sorunu bulunduğunu söyledi. Haberlere ve tepkilere şaşırdığını, uyandığında herkesin kendisini aradığını ifade etti.

Şiirlerin süreci ve niyeti

Gönen, duvarlara yazma eyleminin kendiliğinden başladığını, nasıl başladığını tam olarak hatırlamadığını dile getirdi. Tavanlara yazmanın zor olduğunu, bu nedenle tavanları yazamadığını söyledi. Yazıları yaklaşık 2,5-3 ay içinde ve genellikle küçük kalemle yazdığını; yer kalmayınca üzerinden büyük kalemle geçtiğini anlattı. Evde her köşeye konusuna göre şiirler yazdığını, örneğin mutfakta yemek üzerine şiirlere yer verdiğini belirtti.

Gönen ayrıca, çıkarken evi boyayarak teslim etmeyi planladıklarını, ancak binanın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle yıkılana kadar oturmayı planladıklarını söyledi. Haberleri görünce ilk başta inanamadığını, bir avukatın paylaşımı sonrası tepki geldiğini ancak bunun mağduriyet iddiasıyla örtüşmediğini savundu. Şu an yeni bir dükkan kurmaya çalıştığını ve toplu ödeme yaparak geride kalan kiraları kapatmayı amaçladığını ifade etti.

Konuşmasında yazma alışkanlığının akşam işten döndükten sonra, bazen saat 18.00'e kadar sürdüğünü ve kimi zaman kendini kaptırdığını anlattı. Olayın beklenmedik biçimde ülke gündemine oturması Gönen için sürpriz oldu; yaşadıklarını paylaşırken hem ekonomik hem de kişisel sıkıntıların bu davranışı tetiklediğini vurguladı.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE’DE KİRACI OLARAK OTURDUĞU EVİN DUVARLARINA ŞİİRLER YAZAN ABDULLAH GÖNEN YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ KONUŞTU. GÖNEN, "UYURKEN BUNLAR OLDU, BİR UYANDIM HERKES BENİ ARIYOR" DEDİ.