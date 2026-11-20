Kurum'un kapanış vurgusu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapanış oturumunu açarken, sözlerin şimdi karara dönüşmesi gerektiğini belirtti. Kurum, Antalya'da iki hafta süren yoğun müzakereler sonrası Genel Kurulun önüne gelecek örtü kararın önemine dikkat çekti.

Oturuma 196 ülke ile AB'nin temsilcileri ve delegeleri katıldı. Kurum, toplantılar boyunca liderlerin, bakanların, müzakerecilerin, bilim insanlarının, gençlerin, şehirlerin, iş dünyasının, yatırımcıların ve sivil toplumun katkılarının süreci şekillendirdiğini söyledi ve bu emeğin kararlarla taçlandırılması çağrısında bulundu.

Antalya sürecinin üç anahtarı:

Kurum, Antalya ev sahipliğinin ilk günden beri benimsediği "diyalog, uzlaşı, aksiyon" eksenini hatırlattı. Bu üç kelimenin toplantı boyunca izlenen yöntemi tanımladığını vurguladı; diyalogla farklı görüşlerin dinlendiğini, uzlaşıyla ortak zeminlerin büyütüldüğünü, şimdi ise aksiyonla alınacak kararların bu çabanın karşılığı olması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında iklim diplomasisinin gücüne dair değerlendirmede bulunan Kurum, farklı ekonomik imkanlara, enerji sistemlerine ve kırılganlıklara sahip ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Sel, yangın, kuraklık, aşırı sıcaklık ve deniz seviyesindeki yükselişin bıraktığı izlerin ortak tehditler olduğunu ifade etti.

Karar anının önemi:

Kurum, "Sözün karara dönüşeceği andayız" ifadesini öne çıkararak, Genel Kurulun önüne gelecek metinlerin insanlık ve gezegen için taşıdığı anlamı hatırlattı. Müzakere sürecinde her ülkenin hassasiyetine saygı duyulması gerektiğini, fakat bu hassasiyetlerin dünyanın ortak menfaatini gölgelemesine izin verilmemesi gereğini belirtti.

Konuşmada ayrıca, bu salonda alınacak kararların etkisinin salonun ötesine ulaşacağına dikkat çekildi; şehirlerin, gençlerin ve gelecekte yaşayacak kuşakların beklentileri hatırlatıldı ve onların adına sorumlulukla karar verilmesi vurgulandı. Kurum, katılımcılardan birbirlerine saygı göstermelerini ve önceliklerden ziyade uzlaşıyı esas almalarını talep etti.

Antalya Mutabakatı hedefinin bir sonuç üretme taahhüdü olduğunu söyleyen Kurum, uzun müzakereler sonunda hâlâ uygulama ile taahhütler arasında mesafe bulunduğunu, bunun kapatılması gerektiğini belirtti. Nepal ve benzeri örneklerle devam eden kayıpların, kararların gecikmesinin bedelini gösterdiğini ifade etti.

Kapatışta Kurum, son saatlere kadar süren istişarelerin ortak bir cümle oluşturma sorumluluğunu güçlendirdiğini belirtti ve delegelere netice almak üzere hareket etme çağrısında bulundu. "Çok az bir mesafe kaldı" değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı ve COP31 Genel Kurulu'nun kapanış oturumunu resmen başlattı.

Sonuç olarak, COP31 kapanış oturumu, iki haftalık yoğun tartışma ve müzakere sürecinin ardından dijital ve politik taahhütlerin somut kararlarla buluşturulması yönünde güçlü bir çağrı niteliğindeydi. Kurum'un mesajı, uzlaşı ve uygulama arasındaki boşluğun kapatılmasının artık acil olduğu yönündeydi.

Bakan Kurum, COP31 kapanış oturumunda konuştu: "Sözün karara dönüşeceği andayız"