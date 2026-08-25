Mehmet Kaya İnşaat Araban'da deprem yönetmeliğine uygun yaşam alanları

Mehmet Kaya İnşaat araban'da modern konut projeleri hayata geçiriyor

Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, bölgedeki konut ihtiyacına yönelik güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Şirket, projelerinde güncel yönetmeliklere bağlı kalarak inşa pratiğini sürdürüyor.

yapı güvenliği ve malzeme tercihi:

Şirket yetkilileri, projelerde deprem yönetmeliğine uygun uygulamaların öncelikli olduğunu vurguluyor. Açıklamada, 'Şirketimiz tarafından hayata geçirdiğimiz projelerimiz depreme dayanıklı, güncel yapı denetim kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak tünel kalıp sistemi ve kaliteli yapı malzemeleri kullanılmaktadır' ifadelerine yer verildi.

konfor ve sosyal donatılar:

Yetkililer ayrıca yalnızca sağlam değil, aynı zamanda ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin de projelere yansıtıldığını belirtiyor. 'Yalnızca güvenli yapılar değil, aynı zamanda ailelerin rahatça kullanabileceği konforlu ve sosyal donatılara sahip yaşam alanları planlanmaktadır' sözleriyle konutların yaşam kalitesine vurgu yapıldı.

Şirketin açıklaması, hem yapı güvenliği hem de yaşam standartlarına odaklanan bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor. Mehmet Kaya İnşaat, Araban'da hayata geçen projelerle bölgedeki konut stokuna hem güvenlik hem de kullanım rahatlığı kazandırmayı amaçlıyor.

MEHMET KAYA