Dolar 48,0931 +0,05%
Euro 56,1729 +0,13%
Bist 14.436,74 -0,45%
Altın Gram 7.234,03 -0,41%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,95 -2,86%
--°

Mehmet Kaya İnşaat Araban'da deprem yönetmeliğine uygun yaşam alanları

Mehmet Kaya İnşaat, Araban'da tünel kalıp sistemi ve kaliteli malzeme ile deprem yönetmeliğine uygun, konforlu sosyal donatıya sahip konutlar üretiyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Mehmet Kaya İnşaat Araban'da deprem yönetmeliğine uygun yaşam alanları

Mehmet Kaya İnşaat araban'da modern konut projeleri hayata geçiriyor

Araban ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Kaya İnşaat, bölgedeki konut ihtiyacına yönelik güvenli ve konforlu yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Şirket, projelerinde güncel yönetmeliklere bağlı kalarak inşa pratiğini sürdürüyor.

yapı güvenliği ve malzeme tercihi:

Şirket yetkilileri, projelerde deprem yönetmeliğine uygun uygulamaların öncelikli olduğunu vurguluyor. Açıklamada, 'Şirketimiz tarafından hayata geçirdiğimiz projelerimiz depreme dayanıklı, güncel yapı denetim kurallarına ve yönetmeliklerine uygun olarak tünel kalıp sistemi ve kaliteli yapı malzemeleri kullanılmaktadır' ifadelerine yer verildi.

konfor ve sosyal donatılar:

Yetkililer ayrıca yalnızca sağlam değil, aynı zamanda ailelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin de projelere yansıtıldığını belirtiyor. 'Yalnızca güvenli yapılar değil, aynı zamanda ailelerin rahatça kullanabileceği konforlu ve sosyal donatılara sahip yaşam alanları planlanmaktadır' sözleriyle konutların yaşam kalitesine vurgu yapıldı.

Şirketin açıklaması, hem yapı güvenliği hem de yaşam standartlarına odaklanan bir yaklaşım benimsendiğini gösteriyor. Mehmet Kaya İnşaat, Araban'da hayata geçen projelerle bölgedeki konut stokuna hem güvenlik hem de kullanım rahatlığı kazandırmayı amaçlıyor.

MEHMET KAYA

MEHMET KAYA

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hisarcık'ta Kızılçukur ve Alınören arasındaki yol sıcak asfalta kavuşuyor
images

Eski Lara sahilinde atık su akıntısı: denizin rengi ve koku değişti
images

Erzincan'da aronya bahçelerinde hasat telaşı: tarımsal çeşitlilik hedefi
images

Efeler’de temizlik seferberliği: gece gündüz süren ekipler sahada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara'da iki ayrı araç yangını: servis minibüsü ve otomobil kullanılamaz hale geldi

Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi