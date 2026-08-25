Kocaeli cankurtaranları üç haftada 201 hayat kurtardı

KOSKEM'in yaz sezonu çalışmaları:

Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, deniz sezonunun yoğun günlerinde güvenliği sağlamak için aralıksız çalışıyor. Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteriyor ve vatandaşların denizin keyfini güvenle çıkarması amacıyla 7/24 teyakkuz halinde görev yapıyor.

Ekipler, il genelinde 14 farklı sahilde görev yapıyor; bu görev kadrosunda 58 cankurtaran-itfaiye personeli ile 96 STK ve gönüllü yer alıyor. Özellikle yoğunluğun arttığı bölgelerde gün boyunca sahiller gözetim altında tutuluyor ve boğulma vakalarına hızlı müdahale ediliyor.

üç haftalık dönemde yapılan kurtarmalar:

KOSKEM ekipleri, 2-23 Ağustos tarihleri arasındaki üç haftalık dönemde görev sahalarında toplam 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Müdahalelerin en fazla yoğunlaştığı nokta Kandıra sahilleri olurken, bölge dağılımı şu şekilde kaydedildi: Cebeci 89, Kumcağız 71, Kerpe 13 ve Bağırganlı 3 kurtarma.

Darıca'daki Bayramoğlu Halk Plajı'nda ekiplerin müdahalesiyle üç haftalık dönemde 25 kişi kurtarıldı. Bu veriler, KOSKEM ekiplerinin yoğun sahil gözetimi ve hızlı müdahale kapasitesini ortaya koyuyor.

son bir haftanın kurtarma sayıları:

17-23 Ağustos tarihlerini kapsayan son bir haftada da KOSKEM'in saha çalışması sürdü. Bir haftalık süreçte toplam 50 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı; bunların 27'si Kumcağız, 19'u Cebeci ve 4'ü Bayramoğlu Halk Plajında gerçekleştirildi. Özellikle Cebeci ve Kumcağız sahillerindeki yoğun müdahaleler dikkat çekti.

Yaz sezonunun başlangıcından bu yana KOSKEM ekiplerinin gerçekleştirdiği toplam kurtarma sayısı ise 473 olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, vatandaşları can güvenliği için görevlilerin uyarılarına uymaya ve yoğun günlerde daha dikkatli davranmaya çağırıyor.

EKİPLER, ÜÇ HAFTADA 201 KİŞİYİ BOĞULMA TEHLİKESİNDEN KURTARIRKEN, SEZON BAŞINDAN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURTARMA SAYISI 473’E ULAŞTI.