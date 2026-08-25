Dolar 48,0931 +0,05%
Euro 56,1729 +0,13%
Bist 14.436,74 -0,45%
Altın Gram 7.234,03 -0,41%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,95 -2,86%
--°

Kocaeli cankurtaranları üç haftada 201 hayat kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye bünyesindeki KOSKEM ekipleri, 2-23 Ağustos'ta 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı; sezon toplamı 473’e ulaştı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:58

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 16:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Kocaeli cankurtaranları üç haftada 201 hayat kurtardı

KOSKEM'in yaz sezonu çalışmaları:

Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, deniz sezonunun yoğun günlerinde güvenliği sağlamak için aralıksız çalışıyor. Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteriyor ve vatandaşların denizin keyfini güvenle çıkarması amacıyla 7/24 teyakkuz halinde görev yapıyor.

Ekipler, il genelinde 14 farklı sahilde görev yapıyor; bu görev kadrosunda 58 cankurtaran-itfaiye personeli ile 96 STK ve gönüllü yer alıyor. Özellikle yoğunluğun arttığı bölgelerde gün boyunca sahiller gözetim altında tutuluyor ve boğulma vakalarına hızlı müdahale ediliyor.

üç haftalık dönemde yapılan kurtarmalar:

KOSKEM ekipleri, 2-23 Ağustos tarihleri arasındaki üç haftalık dönemde görev sahalarında toplam 201 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Müdahalelerin en fazla yoğunlaştığı nokta Kandıra sahilleri olurken, bölge dağılımı şu şekilde kaydedildi: Cebeci 89, Kumcağız 71, Kerpe 13 ve Bağırganlı 3 kurtarma.

Darıca'daki Bayramoğlu Halk Plajı'nda ekiplerin müdahalesiyle üç haftalık dönemde 25 kişi kurtarıldı. Bu veriler, KOSKEM ekiplerinin yoğun sahil gözetimi ve hızlı müdahale kapasitesini ortaya koyuyor.

son bir haftanın kurtarma sayıları:

17-23 Ağustos tarihlerini kapsayan son bir haftada da KOSKEM'in saha çalışması sürdü. Bir haftalık süreçte toplam 50 kişi boğulma tehlikesinden kurtarıldı; bunların 27'si Kumcağız, 19'u Cebeci ve 4'ü Bayramoğlu Halk Plajında gerçekleştirildi. Özellikle Cebeci ve Kumcağız sahillerindeki yoğun müdahaleler dikkat çekti.

Yaz sezonunun başlangıcından bu yana KOSKEM ekiplerinin gerçekleştirdiği toplam kurtarma sayısı ise 473 olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, vatandaşları can güvenliği için görevlilerin uyarılarına uymaya ve yoğun günlerde daha dikkatli davranmaya çağırıyor.

EKİPLER, ÜÇ HAFTADA 201 KİŞİYİ BOĞULMA TEHLİKESİNDEN KURTARIRKEN, SEZON BAŞINDAN BU YANA...

EKİPLER, ÜÇ HAFTADA 201 KİŞİYİ BOĞULMA TEHLİKESİNDEN KURTARIRKEN, SEZON BAŞINDAN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLEN KURTARMA SAYISI 473’E ULAŞTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı
images

Ustaoğlu İbrahimce'de cami inşaatının son aşamalarını inceledi
images

Asansörü durduran omuz: Şehreküstü'nde çocukların yol açtığı arıza ortaya çıktı
images

Ödeme beklerken otelden ayrılmıyorlar: Termal'de personel direnişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de tarım yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Diyalizde suyu yeniden kullanma modeli ilk ayda 46 bin litre tasarruf sağladı

Kırşehir'de kira piyasasına kayıt ve tayin uyarısı

Tahran'da diplomasi: İran ve Umman Hürmüz gündemini görüştü

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi