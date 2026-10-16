Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7180 +0,34%
Bist 11.764,27 -2,54%
Altın Gram 6.654,73 +0,42%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 105,85 -0,07%
--°

Anadolu otoyolunda arkadan çarpma: Üsküdar başkan vekilinin vefatına yol açan kazanın ayrıntıları

Kaynaşlı'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen arkadan çarpma kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti; üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Anadolu otoyolunda arkadan çarpma: Üsküdar başkan vekilinin vefatına yol açan kazanın ayrıntıları

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde saat 13.28 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Olayda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan müdahalelere rağmen vefat etti.

Kaza nasıl gerçekleşti?:

Edinilen bilgilere göre, 16 ARZ 453 plakalı otomobili kullanan N.A. (67), Ankara istikametinde orta şeritte seyir halindeyken, aynı yönde sol şeritte ilerleyen 34 VR 2034 plakalı otomobile arkadan çarptı. Diğer aracın sürücüsünün Muharrem K. (47) olduğu belirtildi.

Yaralananların durumu ve müdahaleler:

Kazada 16 ARZ 453 plakalı araçta sürücü N.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.M.A. (20) yaralandı. Diğer otomobilde yolcu olan Dündar Ziya Gültekin (43) ile Harun D. (33) de yaralananlar arasındaydı. Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkan vekili Gültekin’in vefat ettiği kazanın detayları ortaya çıktı: Aynı istikamete giden araca...

Başkan vekili Gültekin’in vefat ettiği kazanın detayları ortaya çıktı: Aynı istikamete giden araca arkadan çarptı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama
images

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi
images

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı
images

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt'tan Konya'ya uzanan silah ağı çöktü: operasyon sonucu bir tutuklama

Başakşehir'de kız öğrenci yurdu vurgusuyla reklam yapan kafe mühürlendi

Eyüpsultan’da otogar önünde alevlenen araç kameralara yansıdı

Midesinde 89 kapsül eroinle yakalandı: Bolu'da bir kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı