Anadolu otoyolunda arkadan çarpma: Üsküdar başkan vekilinin vefatına yol açan kazanın ayrıntıları

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyü mevkiinde, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde saat 13.28 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Olayda Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve burada yapılan müdahalelere rağmen vefat etti.

Kaza nasıl gerçekleşti?:

Edinilen bilgilere göre, 16 ARZ 453 plakalı otomobili kullanan N.A. (67), Ankara istikametinde orta şeritte seyir halindeyken, aynı yönde sol şeritte ilerleyen 34 VR 2034 plakalı otomobile arkadan çarptı. Diğer aracın sürücüsünün Muharrem K. (47) olduğu belirtildi.

Yaralananların durumu ve müdahaleler:

Kazada 16 ARZ 453 plakalı araçta sürücü N.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.M.A. (20) yaralandı. Diğer otomobilde yolcu olan Dündar Ziya Gültekin (43) ile Harun D. (33) de yaralananlar arasındaydı. Gültekin, Düzce Özel Çağsu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkan vekili Gültekin’in vefat ettiği kazanın detayları ortaya çıktı: Aynı istikamete giden araca arkadan çarptı