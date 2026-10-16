Tramvayda sahte çocuk fotoğrafıyla para toplayan kişi yakalandı

Olayın gelişimi:

Eskişehir'de sefer yapan bir tramvayda meydana gelen olayda, bir erkek yolculara elindeki küçük kız fotoğrafını gösterip 'kızım hastanede tedavi görüyor' diyerek para talep etti. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yetkililere bildirildi.

Zabıta müdahalesi ve tespitler:

İhbar üzerine Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma başlattı ve şüpheli şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, şahsın Kastamonu'dan geldiği, bekar olduğu ve çocuğunun olmadığı tespit edildi.

Yasal işlem ve para aktarımı:

Şahsın üzerinden ele geçirilen para, yetkililerce kamuya aktarıldı. Ayrıca şahıs hakkında cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ve belediye müdahaleleri kapsamında işlemler devam etmektedir.

ESKİŞEHİR'DE "KIZIM HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR" DİYE YALAN SÖYLEYEREK TRAMVAYDAKİ VATANDAŞLARDAN PARA TOPLAYAN VE ÇOCUĞU OLMADIĞI BELİRLENEN ŞAHIS ZABITA EKİPLERİNCE YAKALANDI.