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Erzurum'da şiddetli yağış inşaat temelini çökertti: cadde trafiğe kapatıldı

Erzurum Lalapaşa Mahallesi'nde etkili sağanak, bir inşaatın temelinde göçüğe ve içme suyu hattında patlamaya yol açtı; cadde trafiğe kapatıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da şiddetli yağış inşaat temelini çökertti: cadde trafiğe kapatıldı

olayın ayrıntıları:

Erzurum'un merkez Lalapaşa Mahallesi sınırları içinde, saat 22.30 civarında etkili olan yoğun sağanak yağış sonucu bir inşaat alanında çöküntü meydana geldi. Yapımı süren yapının temel kısımlarında oluşan boşalma, alandaki zeminin stabilitesini bozdu ve bölgeden gelen ilk ihbarın ardından yerel ekipler harekete geçti.

Çöküntüyle eş zamanlı olarak, alanda bulunan ana içme suyu hattında da patlama kaydedildi; borudan fışkıran su hızla inşaat temeline doldu. Belediye ekipleri kısa sürede müdahale ederek su akışını durdurdu ve boruda gerekli ilk tampon önlemleri aldı.

güvenlik ve müdahale çalışmaları:

Olay bildirilince bölgeye polis, zabıta ve altyapı ekipleri sevk edildi. Ekipler, devam eden küçük çaplı çökmeler ve olası toprak kayması riskine karşı anında güvenlik çemberi oluşturdu. Riski azaltmak amacıyla 1. Kazım Karabekir Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı ve cadde üzerindeki araçlar, sahipleri bilgilendirilip çekiciyle güvenli bölgelere taşındı.

Yağışın sürmesi nedeniyle ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı; geçici bariyerler ve nöbetçi kontrolleriyle tehlikenin izlenmesine devam ediliyor. Yetkililer, kalıcı çözüm ve zemin iyileştirme çalışmalarına başlanmadan bölgeye giriş-çıkışlara sınırlama getirilmesinin güvenlik açısından gerekli olduğunu bildirdi.

ERZURUM’UN MERKEZ LALAPAŞA MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞ, İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜĞE...

ERZURUM’UN MERKEZ LALAPAŞA MAHALLESİ’NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SAĞANAK YAĞIŞ, İNŞAAT ALANINDA GÖÇÜĞE NEDEN OLDU. ÇÖKME RİSKİ VE SU HATTINDAKİ PATLAMA SEBEBİYLE BÖLGEDEKİ ANA CADDE TEDBİR AMACIYLA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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