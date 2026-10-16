Tavuk eti nefes borusuna kaçan bebek sedyede müdahale ile hayata döndü

Olayın gelişimi:

Olay, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre annesinin yemek verdiği sırada nefes borusuna tavuk eti kaçan 1 yaşındaki Alper A. nefes almakta güçlük çekti. Aile, çocuğun durumunun kötüleşmesi üzerine özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanedeki müdahale:

Hastanede yapılan ilk müdahale sırasında çocuğun kalbi durdu. Görevli çocuk doktorları, bebeği sedye üzerinde acil müdahale odasına taşırken sedye üzerinde kalp masajı yaparak canlandırmaya çalıştı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucu bebek yeniden nefes almaya başladı.

Can güvenliği ve ileri tetkik ihtiyacı nedeniyle bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Alper A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Doktorların müdahalesi ve takip:

Olayın ardından görevli sağlık personelinin zamanında ve etkili müdahalesi takdir topladı. Yetkililer, benzer boğulma vakalarında hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını, özellikle küçük çocuklara yönelik beslenme sırasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Hastanedeki tedavi süreci ve yapılacak ileri tetkiklerin ardından çocuğun durumu hakkında yeni bilgilendirmenin sağlanacağı belirtildi.

ÇOCUK DOKTORU 1 YAŞINDAKİ BEBEĞE SEDYE ÜZERİNDE BÖYLE MÜDAHALE ETTİ