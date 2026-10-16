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Posof'ta kısa süren dolu yaşamı kilitledi

Ardahan'ın Posof ilçesinde cuma namazı öncesi aniden bastıran sağanak ve yaklaşık 20 dakika süren dolu, caddeleri suyla doldurarak ulaşımı engelledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Posof'ta kısa süren dolu yaşamı kilitledi

Posof'ta aniden bastıran yağış yaşamı etkiledi

Ardahan'ın Posof ilçesinde cuma namazı öncesi gökyüzünün aniden kararmasıyla başlayan şiddetli sağanak, kısa süre içinde yoğun dolu yağışına dönüştü. Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden dolu, ilçe merkezini beyaza bürüdü ve birçok noktada su birikintilerine yol açtı.

cadde ve sokaklar nehire döndü:

Sağanak ve dolunun ardından caddelerde büyük göletler oluştu. Dik yokuşlardan inen su birikintileri yolları adeta akarsuya çevirdi. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına ve iş yerlerinin korunaklı bölümlerine sığınmak zorunda kaldı. Kaldırımların büyük bölümü suyla kaplanırken bazı araçlar göllenmiş yollarda mahsur kaldı.

belediye ve esnafın müdahalesi:

Bölge esnafı, iş yerlerine su girmesini önlemek için çaba gösterdi. Belediye ekipleri ise tıkanan rögarları açmak ve su tahliyesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde iş makineleri ile çalışmalara başladı. Ekipler, yağışın yarattığı olumsuzluğu gidermek için öncelikli olarak ana arterlerde ve alçak kesimlerde müdahale ediyor.

Yağışın ani olması nedeniyle kısa süreli aksamalar yaşandı; yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya davet etti ve gerekli temizlik ile tahliye çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI...

ARDAHAN’IN POSOF İLÇESİNDE CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞ NEDENİYLE CADDELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU, ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNDE BÜYÜK GÜÇLÜKLER YAŞANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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